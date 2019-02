Ski alpin - Mikaela Shiffrin survole le slalom et remporte un 56e succès en Coupe du monde

Elle a remis les pendules à l'heure. A la manière d'un Marcel Hirscher, battu deux fois par Noël, puis victorieux à Schladming, l'Américaine a retrouvé le succès en slalom après sa défaite face à Petra Vlhova lors de la dernière course, à Flachau. Déjà victorieuse en Géant vendredi, Shiffrin confirme qu'elle est comme chez elle à Maribor avec un troisième succès en trois slaloms dans la station slovène.

Ultra-dominatrice en première manche, la skieuse aux désormais 56 victoires en Coupe du monde, 13 cette saison, a géré son second run pour devancer largement Anna Swenn Larsson de 77 centièmes et Wendy Holdener de plus d'une seconde (1''15). Côté Françaises, Nastasia Noens ne confirme pas sa 9e place à Flachau et termine 18e. Joséphine Forni, deuxième temps de la seconde manche, prend la 23e place finale.

Record de victoire sur la saison pour Shiffrin

A trois jours du début des Mondiaux à Are (Suède), Mikaela Shiffrin avait besoin de retrouver la plus haute marche du podium en slalom. En mettant Petra Vlhova, qui l'avait battue à Flachau, à plus d'une seconde en première manche, l'Américaine avait fait une grosse moitié du travail. Elle a confirmé en seconde manche avec un haut excellent et un bas maîtrisé pour finalement devancer sa plus proche poursuivante de 77 centièmes. Ce 56e succès en Coupe du monde pour Shiffrin est surtout le 13e de la saison. Un chiffre loin d'être anecdotique puisqu'il s'agit d'un nouveau record personnel. En parlant de record, celui de Vreni Schneider de 14 succès lors de la seule saison 1988-1989 ne devrait pas tarder à tomber lui aussi. Plus que jamais leader de la Coupe du monde, Shiffrin réalise une saison fabuleuse.

Larsson retrouve le sourire

Anna Swenn Larsson n'est montée qu'une seule fois sur un podium de Coupe du monde, c'était en mars 2014 chez à elle à Are. Depuis plus rien, jusqu'au slalom de Flachau, début janvier. Elle pensait avoir enfin brisé la malédiction mais elle y avait été déclassée pour avoir enfourché. A Maribor, la Suédoise regoûte enfin aux joies du podium en terminant dauphine de Shiffrin (+0''77) devant Wendy Holdener (+1''17). Deuxième à l'issue de la première manche, Petra Vlhova n'a pas tenu le choc et termine finalement 5e (+ 1''70).

Plus loin, elles étaient deux Françaises en seconde manche. Nastasia Noens a fait deux manches semblables pour prendre la 18e place (+ 3''50). Un second tracé que Joséphine Forni a parfaitement maîtrisé. Seulement 29e à l'issue du premier, la Française de 24 ans, a réalisé le deuxième chrono de la seconde manche pour finalement terminer 23e (+ 3''83) et marquer des points pour la deuxième fois de sa carrière en slalom.