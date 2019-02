Doublé norvégien en descente : Kjetil Jansrud titré devant Aksel Lund Svindal

C'était la journée des légendes de Norvège. À 33 ans, Kjetil Jansrud s'est offert son tout premier titre de champion du monde en remportant la descente des Mondiaux d'Are ce samedi. Pour deux centièmes, il a devancé son illustre compatriote Aksel Lund Svindal. Ce dernier s'offre une magnifique médaille d'argent pour la toute dernière course de sa carrière, à 36 ans. Un doublé royal au terme d'une course perturbée et longtemps menacée par une météo chaotique. L'Autrichien Vincent Kriechmayr complète le podium à 33 centièmes. Pas de top 10 côté français.

