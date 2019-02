Ski alpin : pas de repos pour Hirscher, Pinturault et Kristoffersen

Pas le temps de souffler ! Moins d'une semaine après leurs exploits à Are (Suède) aux Championnats du monde de ski alpin, Alexis Pinturault, Marcel Hirscher et Henrik Kristoffersen étrennent leur titre mondial à Bansko (Bulgarie) en Coupe du monde.

Deux jours après la fin des Mondiaux 2019, les trois hommes forts du ski alpin s'étaient déjà retrouvés à Stockholm, mais c'était pour un slalom parallèle, où aucun n'avait accédé aux demi-finales. Auréolés d'un titre mondial chacun, le premier pour Pinturault (27 ans) en combiné et Kristoffersen (24 ans) en slalom géant, le cinquième pour Hirscher (29 ans) en slalom, ils repartent à l'attaque dès vendredi, avec trois courses sur les pistes du sud-ouest bulgare.

"Après, ce sera enfin le temps de la récupération et du repos, parce que comme les années précédentes, je ne ferai pas les courses à Kvitfjell", a expliqué Hirscher sur son blog, après l'épreuve de Stockholm.

Première pour Kristoffersen en super-G

La nouveauté sera pour le Norvégien, qui fera ses débuts en super-G pour son 124e départ dans une course de Coupe du monde. Ses deux rivaux ont pris un peu d'avance puisque tant Pinturault (à Lenzerheide en 2014) que Hirscher (à Beaver Creek en 2015) ont déjà gagné dans la discipline d'instinct du ski alpin.

Alors que seul Pinturault a participé au combiné à Are, remporté avec maîtrise, Kristoffersen et Hirscher seront présents à Bansko vendredi, dans une discipline à l'avenir incertain. Malgré une très confortable avance au classement général de la Coupe du monde sur Pinturault (1.248 contre 768), Hirscher se méfie du skieur de Courchevel, capable de cartonner sur ces trois courses bulgares. Et si le Salzbourgeois a été champion du monde de combiné en 2015 à Beaver Creek, c'est l'une des deux disciplines (avec la descente) où il ne s'est pas imposé en Coupe du monde (68 victoires).

En super-G, la lutte pour le petit globe de cristal fera rage entre Autrichiens (Vincent Kriechmayr, Matthias Mayer), Norvégiens (Aleksander Aamodt Kilde, Aksel Lund Svindal et Kjetil Jansrud), Suisse (Mauro Caviezel) et Italien (Dominik Paris, champion du monde en titre), qui se tiennent en 50 points.

Programme :

Vendredi : combiné - manche de super-G à 09h30, manche de slalom à 13h00

Samedi : super-G à 11h45

Dimanche : slalom, 1re manche à 09h30, 2nde manche à 12h30