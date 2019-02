Ce n'était pas vraiment le scénario le plus probable sur le papier. Après la 1re manche du géant des Mondiaux d'Are, ni Mikaela Shiffrin, ni Tessa Worley ne figurent sur le podium provisoire. L'Américaine, déjà sacrée en super-G et désignée comme la grande favorite du jour, n'a pris que la 4e place du premier run (+0''44), juste devant la Française (5e à 0''73). Le meilleur temps a été réalisé par l'Allemande Viktoria Rebensburg, devant la Slovaque Petra Vlhova (+0''19) et la Norvégienne Ragnhild Mowinckel (+0''37). Tout peut encore changer en 2nde manche, prévue à 17h45. Mais ce n'est clairement pas l'entame dont rêvaient Shiffrin et Worley.

