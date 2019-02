Alexis Pinturault en tête du géant devant Marcel Hirscher après la première manche, Thomas Fanara 4e

Après le combiné, Alexis Pinturault peut rêver d'un géant doré. Parti avec le dossard 2, le skieur de Courchevel a sorti une manche parfaite pour prendre les commandes du géant des championnats du monde d'Äre au terme de la première manche. Léger, précis et toujours aussi engagé, le Français a devancé les deux cadors de la discipline, Marcel Hirscher (+ 0''10) et Henrik Kristoffersen (+ 0''18), et son compatriote Thomas Fanara (+ 0'42).

Baignée par le soleil et par des températures printanières (6°), la piste a très vite marqué et ce n'est pas un hasard si les six premiers dossards ont fini aux six premières places. A l'exception de l'étonnant Allemand Alexander Schmid (7e, + 0''92) tous les autres ont perdu plus d'une seconde, la faute au rail qui s'était formé autour de la porte. Cela a d'ailleurs piégé pas mal de skieurs (six abandons sur les trente premiers). Et les deux Français n'ont pas exception à la règle, Mathieu Faivre prenant le 9e rang provisoire (+ 1''37) et Victor Muffat-Jeandet el 19e (+ 1''95). Loin, très loin de leurs rêves de podium.