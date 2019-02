Le jour de gloire pour Kristoffersen, champion du monde du géant devant Hirscher et Pinturault

Le géant du géant est donc Norvégien. Auteur d'une deuxième manche tonitruante, Henrik Kristoffersen a remporté son premier géant depuis quatre ans au meilleur des moments pour s'offrir ce vendredi son premier titre mondial, à Are. Il a devancé ses deux grands rivaux, l'Autrichien Marcel Hirscher (2e, +0''20) et le Français Alexis Pinturault (3e, + 0''42), pour succéder à son compatriote Aksel Lund Svindal, dernier Norvégien titré dans la discipline, en 2007. C'était déjà à Are.

Plus d'infos à suivre...