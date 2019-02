Mikaela Shiffrin sacré championne du monde de slalom pour la quatrième fois de suite

Monumentale Mikaela Shiffrin. Challengée à l'issue d'une première manche qu'elle a bouclée à la troisième place, l'Américaine a répondu en immense championne pour s'adjuger son quatrième titre mondial consécutif en slalom, samedi, à Are. Un record, toutes spécialités confondues, qu'elle a établi à seulement 23 ans. Elle a nettement devancé la Suédoise Anna Swenn-Larsson (2e, +0"58) et la Slovaque Petra Vlhova (3e, +1"03). Meilleur temps du premier run, Wendy Holdener (17e, +5"26) a craqué dès le début du second, suite à une grosse faute sur le haut.

Shiffrin, dossard 2, a d'abord signé une première manche correcte, mais pas impériale. Troisième, à +0"15 d'Holdener et +0"04 de Swenn-Larsson, l'Américaine était en embuscade avant le second run. Et visiblement pas au top de sa forme, selon son agent Kilian Albrecht, évoquant une grippe. Cela n'a pas suffi à la perturber, puisqu'elle a très largement réalisé le meilleur temps de la seconde manche, s'installant dans le fauteuil de leader devant Petra Vlhova, sa principale rivale à l'aune de la saison en cours et de ces Mondiaux. Timide lors du premier round (5e, à +0"46 d'Holdener), la Slovaque a, elle, aussi sorti le grand jeu en seconde manche.

Vidéo - Impériale en seconde manche, Shiffrin a éclaboussé la concurrence de toute sa classe 01:40

Première médaille mondiale pour Swenn Larsson

Swenn-Larsson s'est alors élancée dans l'espoir de prendre la tête… ou, en tout cas, de monter sur la boîte. Son visage radieux, à la vue de sa deuxième place provisoire, à domicile, témoignant de la satisfaction de la Scandinave, qui a otenu, samedi, sa première médaille en grand championnat. Holdener, elle, avait sans doute plus d'ambition. Vice-championne du monde et olympique en titre de la discipline, titrée à Are en combiné et dans le Team Event, la Suissesse a pris des risques. Trop de risques. Elle a failli rater une des premières portes et a dit adieu au sacre rapidement.

Frida Hansdotter, sacrée aux JO il y a un an, à Pyeongchang, était dans le match avant la seconde manche. Mais cette dernière l'a condamné (17e temps, 5e à 2"39 au final). Concernant les Françaises, Joséphine Forni est sortie de piste lors de la première manche, alors que Nastasia Noens (13e, +4"48) a intégré le Top 20 comme lors de chaque slalom des Mondiaux depuis 2009.