C’est la reine de ces Mondiaux de Cortina d’Ampezzo. Après avoir conquis son premier titre mondial à l’occasion du super-G, une épreuve dont elle était archi-favorite, et pris la 3e place en descente, Lara Gut-Behrami est restée sur son nuage en allant chercher l’or sur le géant, discipline où elle ne s’était plus imposée depuis quatre ans et demi. La Suissesse s’est imposée sur le fil ce mercredi. Seulement deux centièmes la séparent de Mikaela Shiffrin. Katharina Liensberger, qui complète le podium, n’est pas bien loin non plus (9 centièmes). Déception pour Tessa Worley, seulement 7e (+1”64).