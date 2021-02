Alexis Pinturault s'est mis dans des conditions idéales après la première manche du géant des Mondiaux ce vendredi à Cortina. Incroyable de justesse et d'intensité sur un parcours dessiné par son entraîneur Fabien Munier, le Français a relégué Luca De Aliprandini à 40 centièmes, Alexander Schmid à 56 et Mathieu Faivre à 58 . Tous les autres skieurs sont à plus d'une seconde, Marco Odermatt est sorti.