16 ans de disette, une (rare) éternité pour la France

La descente de Turin paraît si lointaine… Il était plus que temps qu’un Tricolore succède enfin à Antoine Dénériaz, dernier champion olympique français, à Turin le 12 février 2006. Il aura fallu attendre plus de 16 ans – seize ans et quatre jours pour être exact – pour lui trouver un successeur en la personne de Clément Noël. Une disette beaucoup trop longue pour les Bleus, la deuxième la plus longue de l’histoire du ski alpin français aux JO, après les vingt ans qui ont séparé le triplé de Jean-Claude Killy en 1968 et le sacre de Franck Piccard en 1988.

La fin de 47 courses olympiques sans titre pour les Bleus

Entre le sacre de Antoine Dénériaz sur la descente à Turin et celui de Clément Noël ce mercredi, il y aura eu 47 courses de ski alpin disputées aux Jeux Olympiques, hommes et femmes confondus. Quarante-sept épreuves consécutives lors desquelles l’équipe de France n’est pas parvenue à accrocher le moindre titre olympique. Malgré sept (petites) médailles dont certaines d’argent particulièrement frustrantes. A l’exemple notamment de celle de Joël Chenal en 2006, privé d’or pour seulement sept centièmes… Au lieu de ça, la France a dû attendre 43 courses supplémentaires.

Seulement le 12e skieur sacré…

Gagner l’or olympique est forcément un accomplissement sans commune mesure mais reste une rareté. Y compris pour les Français, malgré leur 4e place historique au classement des médailles. Depuis la première édition des Jeux Olympiques en 1936, ils n’étaient que onze à s’être parés d’or en ski alpin. Grâce à Clément Noël, ils sont désormais douze.

Nom Année du (des) sacre(s) Henri Oreiller 1948 (descente et combiné) Jean Vuarnet 1960 (descente) François Bonlieu 1964 (géant) Christine Goitschel 1964 (slalom) Marielle Goitschel 1964 (géant) et 1968 (slalom) Jean-Claude Killy 1968 (descente, géant, slalom) Franck Piccard 1988 (Super-G) Jean-Luc Crétier 1998 (descente) Carole Montillet 2002 (descente) Jean-Pierre Vidal 2002 (slalom) Antoine Dénériaz 2006 (descente) Clément Noël 2022 (slalom)

...et le 3e en slalom, qui met fin à 20 ans sans podium

Il succède du même coup à Jean-Pierre Vidal, dernier Français titré sur le slalom. C’est lors des Jeux Olympiques de Salt Lake City, en 2002, une édition si particulière où les Bleus avaient signé un doublé avec la 2e place de Sébastien Amiez. Mais depuis, le slalom tricolore a vécu une longue traversée du désert puisqu’aucun Tricolore n’était monté sur le podium depuis, en vingt ans et neuf slaloms disputés. D’ailleurs, personne ne s’en était autant approché que Clément Noël, privé de médaille en 2018 pour seulement quatre centièmes. Il n’aura pas tardé à rectifier l’histoire…

Le 4e plus jeune champion français olympique du ski hommes

A 24 ans, 9 mois et 13 jours, Clément Noël est devenu un jeune champion olympique. Il est même le 4e plus jeune skieur français à s’offrir l’or olympique, après Jean-Claude Killy (24 ans et 5 mois), Franck Piccard (23 ans et 5 mois) et surtout Henri Oreiller, toujours plus jeune champion olympique du ski français avec ses 22 ans et 2 mois lors de ses sacres en descente et combiné en 1948. Il y a pire compagnie…

