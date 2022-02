Il n’y aura pas de quatrième médaille tricolore en ski alpin. L’équipe de France s’est inclinée en quart de finale du parallèle mixte par équipe face à la Norvège, pour deux centièmes. Alors qu’Alexis Pinturault et Coralie Frasse Sombet ont réussi à glaner un point côté tricolore, Tessa Worley puis Mathieu Faivre se sont inclinés. A égalité de points, c’est la Norvège qui s’est qualifiée au temps, d’un rien.

Ad

Un peu plus tôt cette nuit, en huitièmes de finale, les Bleus avaient fait le boulot sans trembler face à la République tchèque (3-1). Tessa Worley, Alexis Pinturault et Coralie Frasse Sombet avaient dominé leurs adversaires. Seul échec français, celui de Faivre, qui n’avait plus rien à jouer, contre Jan Zabystran, qui l’a devancé de 11 centièmes.

Pékin 2022 Un finish au couteau et une cruelle élimination pour les Bleus IL Y A 10 MINUTES

L'équipe de Timon Haugan a rejoint l'Autriche, vainqueure de la Slovénie (3-1) et les États-Unis, qui ont surpris l'Italie d'Alex Vinatzer et Frederica Brignone, en demi-finale. Grande favorite de la compétition, l'équipe suisse a elle aussi été sortie dès les quarts de finale (2-2), au temps, par l'Allemagne (treize centièmes de mieux au cumulé), qui rejoint le dernier carré.

Cela avait pourtant bien commencé : Frasse Sombet avait qualifié les Bleus en quarts

Pékin 2022 Cela avait pourtant bien commencé : Frasse Sombet avait qualifié les Bleus en quarts IL Y A UNE HEURE