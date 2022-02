Quoi qu’il se passe dans l’épreuve par équipes ce week-end, la Suisse aura été la grande nation de ces Jeux Olympiques de Pékin 2022. En tout cas en ski alpin. Car les Helvètes ont régné en maître sur Yanqing, que ce soit sur "l’Ice River" ou sur le "Rock". Descente, Super-G, géant et donc combiné, les Suisses n’ont cessé de mater la concurrence. Au point de marquer l’histoire comme personne avec eux.

Après les sacres de Beat Feuz en descente, de Marco Odermatt en géant, de Corinne Suter en descente et de Lara Gut-Behrami en Super-G, Michelle Gisin a donc apporté un 5e titre à la Suisse sur ces JO, une performance unique dans l’histoire olympique sur une même édition. Aucune nation n’avait jamais dépassé les 4 titres, que seuls la France en 1968 et l’Autriche en 2006 étaient parvenus à acquérir en une olympiade. Et dire qu’il reste encore l’épreuve par équipes dont les Suisses … sont champions olympiques en titre ! Ils ont également imité les Autrichiens, qui étaient les seuls jusqu’ici à avoir glané deux titres chez les hommes comme chez les dames au cours d'une même édition. Mais les Suisses en ont même gagné trois lors des épreuves féminines…

5 titres avec 5 skieurs, c’est unique

Surtout, là où la performance du groupe suisse est encore plus impressionnante, c’est qu’aucun de ses membres n’a décroché deux titres. Les Helvètes ont remporté cinq médailles d’or avec cinq athlètes différents ! Une performance sensationnelle, et évidemment historique. Largement même. Dans toute l’histoire du ski alpin aux Jeux Olympiques, jamais une nation n’a eu autant de skieurs différents sacrés lors d’une même édition. Que ce soit l’Autriche (1988 et 2014) ou les Etats-Unis (1984), ils s’étaient arrêtés à trois. C’est dire l’exploit des Suisses, qui n’a pourtant même pas battu le record total de médailles.

Au-delà des cinq titres, les Helvètes ont aussi glané une médaille d’argent avec Wendy Holdener sur le combiné et trois médailles de bronze avec Gisin sur le Super-G, Holdener en slalom et Gut-Behrami en géant. Avec neuf breloques, les Suisses restent néanmoins bien loin du record de 14 médailles établi en 2006 à Turin par l’Autriche et ne battent même pas leur propre record et les 11 breloques gagnées lors des JO de Calgary en 1988. C’est bien une des seules marques historiques qu’ils n’ont pas effacée…

