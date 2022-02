Ad

4h00 : Roni Remme (Canada) - Dossard 14

3h58 : Elena Curtoni (Italie) - Dossard 13

+ 0''44 au 2e inter ! L'Italienne s'est faite un peu bouger par les mouvements de terrain... OH LA SORTIE DE PISTE !!

3h56 : Romane Miradoli (France) - Dossard 12

+ 0''04 au 1er inter ! Très bonne mise en action de la Française, qui a assez bien géré la porte en aveugle... MAis elle se fait descendre derrière dans la traverse ! - 0''05 au 2e inter ! Mais elle a de la vitesse, c'est pas mal.. Elle fait des fautes mais son ski est vivant. + 0''11 au 4e inter ! Alllez Romane !

C'est le 4e temps (+ 0''53) provisoire à l'arrivée pour Miradoli.

3h55 : Ramona Siebenhofer (Autriche) - Dossard 11

+ 0''13 au 1er inter ! Moyen sur le haut pour l'Autrichienne, un peu hésitante dans ses entrées de courbes... Mais son manque de vitesse lui permet d'être encor eplus directe sur la section intermédiaire et c'est excellent. + 0''07 au 3e inter ! Elle a le meilleure vitesse !! + 0''24 au 4e inter ! Si elle lâche bien sur le bas, ça peut revenir...

C'est le 3e temps (+ 0''14) provisoire à l'arrivée pour Siebenhofer.

3h52 : Podium après 10 dossards

1. Christine Scheyer (Autriche), en 1'32''42

2. Ester Ledecka (Républiqe Tchèque), + 0''01

3. Mikaela Shiffrin (Etats-Unis), + 0''56

...

6. Michelle Gisin (Suisse), + 1''00

3h50 : Christine Scheyer (Autriche) - Dossard 10

- 0''26 au 1er inter ! La mise en action est solide mais elle profite surtout de la grosse faute de Ledecka sur le haut... Mais l'Autrichienne est dans le coup, elle a beaucoup de vitesse sur la section intermédiaire. - 0''15 au 3e inter ! Elle ne fait pas d'impression techniquement mais c'est juste.

MEILLEUR TEMPS POUR SCHEYER !! L'Autrichienne a très bien fini pour devancer Ledecka (- 0''01) et prendre les commandes de cette descente du combiné.

3h47 : Mikaela Shiffrin (Etats-Unis) - Dossard 9

C'est parti pour la championne du monde et vice-championne olympique de la discipline ! - 0''28 au 1er inter ! Bonne mise en action de l'Américaine, malgré un léger déséquilibre... Elle est à l'attaque, très directe mais elle manque un peu de vitesse sur la section intermédiaire. + 0''44 au 3e inter ! Il va falloir être géniale dans le corridor pour limiter la casse... + 0''39 au 4e inter ! Et pas beaucoup de vitesse sur le bas...

C'est le 2e temps (+ 0''55) provisoire à l'arrivée pour Shiffrin. Une descente tout à fait à correcte pour l'Américaine, qui met une demi-seconde à Gisin notamment. Intéressant !

3h45 : Kelly Cashman (Etats-Unis) - Dossard 8

- 0''13 au 1er inter ! Entame en action propre pour l'Américaine, qui ne se fait pas piéger par la porte en aveugle sur le haut... Elle manque un peu de vitesse mais c'est assez juste. + 0''28 au 3e inter ! Très intérieur à l'entrée du corridor mais elle a bien tenu sur la compression. Et elle relâche bien avant le plat final... C'est pas mal du tout !

C'est le 2e temps (+ 0''66) provisoire à l'arrivée pour Cashman. Pas mal !

3h43 : Michelle Gisin (Suisse) - Dossard 7

C'est parti pour la tenante du titre ! - 0''40 au 1er inter ! Très bien partie elle pour le coup... Mais elle se fait surprendre totalement sur la porte à l'aveugle et elle est obligée de freiner complètement. Que c'est dur... Elle n'a plus de vitesse pour la partie intermédiaire. + 0''76 au 3e inter ! C'est un peu trop tenu au niveau des carres....

C'est le 3e temps (+ 0''99) provisoire à l'arrivée pour la Suissesse. C'est moyen...

3h41 : Nicol Delago (Italie) - Dossard 6

Attention à elle sur cette descente, elle est en forme.... + 0''13 au 1er inter ! Vu le départ de Ledecka; c'est déjà énorme. Elle a mis beaucoup trop de dérives. Mais c'est beaucoup mieux depuis, l'Italienne a beaucoup de vitesse. + 0''48 au 3e inter ! Un peu moins profilé dans le corridor... Elle est un peu trop statique.

C'est le 2e temps (+ 0''69) provisoire à l'arrivée pour Delago.

3h38 : Ester Ledecka (République Tchèque) - Dossard 5

C'est parti pour la Tchèque, 5e du Super-G ! Oh la grosse faute d'entrée sur le haut ! Elle se fait compkètement descendre, comme Ignjatevic avant elle. Et ça coûte cher... + 0''53 au 1er inter ! Mais elle se reprend très bien ensuite. Beaucoup d'activité dans son ski, très juste, elle pose bien son pied, elle déroule... - 1''03 au 4e inter ! Espérons qu'elle ne regrettera pas cette faute...

MEILLEUR TEMPS POUR LEDECKA !!! La Tchèque explose sans surprise le chrono de Wright (-1''29) et prend les commandes de cette descente du combiné.

3h36 : Nevena Ignjatovic (Serbie) - Dossard 4

Oh la grosse faute d'entrée sur le haut, avec une dérive monstrueuse qui lui fait perdre toute sa vitesse... + 0''78 au 2e inter ! Techniquement, c'est plus propre désormais mais c'est aussi plus facile vu son manque de vitesse. + 2''33 au 4e inter !

C'est le 4e temps (+ 3''30) provisoire à l'arrivée pour la Serbe.

3h34 : Katharina Huber (Autriche) - Dossard 3

+ 0''44 au 1er inter ! L'Autrichienne est une bonne slalomeuse mais il va falloir limiter la casse en vitesse... Ce n'est pas assez profilé, clairement. Elle est bien trop debout et elle arrondit les courbes, comme en technique. Mais ce n'est pas efficace en descente. + 1''22 au 3e inter !

C'est le 3e temps (+ 1''96) provisoire à l'arrivée pour Huber.

3h31 : Greta Small (Australie) - Dossard 2

Au tour de l'Australienne... + 0''35 au 1er inter ! Mise en route compliquée pour l'Australienne, qui manque complètement de vitesse. Un peu trop haute sur les trajectoires, un peu rondes. Et pourtant c'est pas si mal... + 0''61 au 3e inter ! Elle limite bien la casse, elle qui dispute son 3e cobiné aux JO (15e en 2018)...

C'est le 2e temps (+ 0''66) provisoire à l'arrivée pour Small.

3h30 : Isabella Wright (Etats-Unis) - Dossard 1

C'EST PARTI pour l'Américaine, qui est la première skieuse à s'élancer sur ce combiné pour lequel elles ne sont que 26 au départ ! Oh attention pour Wright, passée tout près de la sortie de piste d'entrée... C'est pas mal du tout ce que propose l'Américaine, dynamique et agressive. Un bon run de combiné.

Elle réalise le premier temps de référence en 1'33''72.

3h10 : La dernière chance de Shiffrin ?

Passée à côté de ses JO jusqu'ici, Mikaela Shiffrin peut sauver ses Jeux Olympiques sur le combiné, dont elle est la championne du monde en titre. Mais l'Américaine n'est pas dans la meilleure des confiances.

3h07 : Podium de 2018

1. Michelle Gisin (Suisse)

2. Mikaela Shiffrin (Etats-Unis)

3. Wendy Holdener (Suisse)

3h05 : Bonjour à tous

Bienvenue sur notre site pour suivre en direct commenté le combiné dames des JO 2022.

Aura t-on le même podium qu'à Pyeongchang ? Lors des Jeux Olympiques 2018, Michelle Gisin avait remporté l'or olympique en combiné, devant l'Américaine Mikaela Shiffrin et la Suissesse Wendy Holdener. Les trois skieuses seront une nouvelle fois les grandes favorites du combiné. Passée à côté de ses JO, Shiffrin cherchera à glaner sa première médaille. Mais la concurrence sera féroce pour les trois filles, à l'image des Italiennes Federica Brignone et Marta Bassino ou des Autrichiennes Katharina Huber et Romona Siebenhofer.

Côté Françaises, il faudrait un exploit à Laura Gauche et Romane Miradoli pour briguer une médaille olympique, vu leur profil assez spécialisés vitesse. Unique Tricolore jamais médaillée aux JO dans la discipline, Florience Masnada risque de le rester encore pour quatre ans au moins. A moins que les Bleues réalisent une énorme descente....

