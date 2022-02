Ad

Clap de fin sur le ski alpin aux Jeux Olympiques avec le Team Event, ultime épreuve à Pékin. Une discipline encore très jeune puisqu'elle a été introduit aux JO de 2018 avec le titre de la Suisse, qui avait battu (3-1) l'Autriche en finale. Les Helvètes seront une nouvelle fois parmi les favoris de l'épreuve, au même titre que la Norvège, en bronze il y a quatre ans, et bien sûr la France.

Champions du monde en 2017, les Tricolores se présentent une nouvelle fois avec une équipe conquérante et ambitieuse : Mathieu Faivre, Alexis Pinturault, Tessa Worley et Coralie Frasse Sombet seront alignés, avec deux solides remplaçants en cas de problème (Clara Direz et Thibaut Favrot). De quoi espérer mieux que la 4e place des JO de Pyeongchang, om les Bleus avaient été privés d'une médaille... au temps.

