Depuis quand existe le Team Event ?

Cette épreuve de ski alpin est une novice dans l'esprit olympique. En effet, elle a été introduite aux Jeux Olympiques lors de la dernière olympiade à Pyeongchang en 2018. Le Team Event va donc souffler sa deuxième bougie sur la piste du central national de ski alpin de Yanqing. En Corée du Sud, c'est la Suisse qui a décroché l'or au nez et à la barbe de l'Autriche (3-1 en finale). Néanmoins, l'épreuve est présente depuis 2005 sur le circuit mondial.

Le format du Team Event

A la différence des autres épreuves de ski alpin, le "Team Event" se déroule en équipes. Seules 16 nations sont directement qualifiées pour les huitièmes de finale de ce parallèle mixte. Comment ? En suivant le classement des nations de la FIS depuis le début de la saison. Suivent alors des 8es pré-remplis à l'avance puisque la 1ere nation affronte la 16e, la 2e défie la 15e et ainsi de suite. Chaque nation doit sélectionner 6 athlètes (4 titulaires et 2 remplaçants) pour l'ensemble du "tournoi". Si l'épreuve est mixte, on ne mélange pas les genres dans les duels. Les femmes avec les femmes, les hommes contre les hommes afin de respecter l'équité.

Quelles sont les règles ?

Rien de plus simple puisque le parallèle par équipes est basé sur le modèle du géant. Sauf que cette fois, les deux concurrents partent en même temps et de manière parallèle et le premier arrivé en bas récolte un point. Pendant 20 à 25 secondes, c'est donc la course à celui qui va le plus vite. Si les deux chutent, le point sera donné au skieur qui est allé le plus loin sur la piste. Le pays vainqueur est désigné après les quatre manches (Dame 1, Homme 1, Dame 2, Homme 2).

Si par miracle, il y a une égalité, il existe plusieurs moyens de trancher : l'addition des chronos de la meilleure skieuse et du meilleur skieur, les temps cumulés des deux autres skieurs de chaque équipe, le meilleur temps signé au sein de chaque équipe, et enfin l'équipe la mieux classée avant la compétition. C'est d'ailleurs à cause de la première règle que la France s'est contentée d'une 4e place lors des Jeux Olympiques 2018, battue au temps par la Norvège...

Qui sont les favoris ?

Tenante du titre, la Suisse est forcément à la recherche d'un deuxième sacre sur l'épreuve. D'ailleurs, avec neuf médailles en ski alpin sur ces Jeux Olympiques 2022 (cinq en or, une en argent et trois en bronze) , difficile de ne pas mettre nos voisins tout en haut de la liste même si Marco Odermatt, champion olympique du géant est déjà rentré à la maison. Mais les Helvètes auront fort à faire samedi avec la Norvège, championne du monde de l'épreuve l'an dernier à Cortina d'Ampezzo et médaillée de bronze à Pyeongchang. Et pourquoi pas avec la France ?

Quelle équipe de France samedi ?

En parlant de nos Bleus, il est temps de vous dévoiler la composition de cette Team France pour l'épreuve. La FFS a décidé de s'appuyer sur des skieurs rodés à l'épreuve du géant. A la différence de 2018, pas de traces donc de Clément Noël, titré sur le slalom à Pékin. Le Vosgien laisse sa place à Mathieu Faivre, qui a décroché le bronze sur le géant de Pékin tandis que Alexis Pinturault a une dernière chance de ne pas rentrer bredouille. Epuisé nerveusement par les épreuves individuelles, l'ancien n°1 mondial va lâcher ses dernières forces pour cette épreuve par équipe où il retrouvera Tessa Worley, autre grande déçue de ces Jeux, Coralie Frasse Sombet, Clara Direz et Thibaut Favrot. Sur le papier, une équipe taillée pour jouer une médaille...

