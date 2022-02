Alexis Pinturault a commencé ses travaux d'Hercule sans médaille olympique au bout. Onzième du Super-G des Jeux Olympiques de Pékin, remporté mardi matin par l'Autrichien Matthias Mayer, le skieur de Courchevel a raté une belle opportunité d'ouvrir son compteur, mais sans vraiment nourrir de gros regrets dans l'ensemble.

"C'est un peu en demi-teinte aujourd'hui", a résumé le détenteur du gros globe, venu à Pékin avec l'espoir de sauver sa saison 2021-2022 pour le moment complètement ratée. "Moi il faut que je retienne la manière. Je n'avais pas le dossard idéal, mais le ski était bon et les intentions étaient bonnes", a positivé "Pintu" après la course.

Une course de qualité

Parti très tôt, avec le dossard 3, Pinturault n'a rien pu faire pour peser dans la course à la victoire finale, ou même envisager un podium lors de ce Super-G. En tête après son passage, il a été battu quatre dossards plus tard par le temps canon d'Aleksander Aaamodt Kilde. Puis dix skieurs, dont Matthias Mayer, vainqueur de sa troisième médaille d'or aux JO, lui sont passés devant. Tous avaient en commun d'avoir des dossards plus élevés. Restera quand même les intentions et en ce sens, Pinturault a marqué les esprits dans la portion la plus technique du tracé entre les intermédiaires 2 et 3, une section typée slalom géant.

C'est un fait, la piste s'est améliorée au fil des passage et la plupart des athlètes ont pu bénéficier d'une meilleure glisse sur la neige artificielle posée sur la piste "The Rock". C'est ce qu'a retenu notre consultant Gauthier de Tessières dans Chalet Club. "Ce n'était pas le meilleur dossard. Il est parti tôt. C'est une discipline où il vaut mieux voir quelques athlètes s'élancer. Il y avait trop d'incertitudes pour s'élancer avec le dossard 3, c'était une tâche difficile et on savait que c'était risqué. Sa course, sinon, elle est de qualité, il a fait le job. Il aurait fallu qu'il s'élance deux ou trois dossards plus tard et c'est ce qui a coûté une médaille ou une belle place. Il est en forme et va rien lâcher."

Pinturault a fait le même constat. "Un peu comme sur la descente et sur les entraînements, la piste accélère. Je pense que ça vient beaucoup du gros froid qu'il fait la nuit, et on voit qu'arrivés au dossard n°9 ça va extrêmement vite".

Le combiné arrive dès jeudi

Alexis Pinturault pense déjà à la suite. Il a deux rendez-vous cette semaine, le combiné alpin jeudi et la slalom géant dimanche. Ce sont ces deux meilleures manches d'aller chercher son premier sacre olympique, le dernier titre qui manque à sa collection. "C'est important, ça me lance dans les Jeux. Il va y avoir de belles épreuves derrière", a ajouté le leader des Bleus, qui bouclera ses JO en slalom le mercredi 16 février prochain. "La Bête" va avoir son mot à dire.

