L'équipe de France tient une nouvelle médaille ! Mathieu Faivre a décroché dimanche la médaille de bronze du slalom géant de ces JO de Pékin 2022, remporté par le prodige suisse Marco Odermatt, qui a décroché à 24 ans son premier sacre olympique. Troisième et en embuscade pour le titre après la première manche, le Niçois a assuré le coup sur une piste bien marquée et piégeuse. Cela a suffi vu la casse qu'il y a eu chez les prétendants au podium. Un an après son titre de champion du monde obtenu à Cortina d'Ampezzo, le Français a ajouté une nouvelle breloque à son palmarès. Le Slovène Zan Kranjec a pris l'argent.

Pour l'équipe de France, cette huitième breloque fait du bien. Et elle sera peut-être porteuse pour les deux poursuites en biathlon qui boucleront la journée à Pékin, la matinée en France. Voilà les Bleus avec huit médailles au total et une première en bronze. Tous les métaux sont là. Faivre a ajouté son nom à côté de celui de Johan Clarey, en argent sur la descente. Pour le moment, le bilan n'est pas si mauvais pour le ski alpin français, abonné aux médailles à Sotchi et Pyeongchang, évidemment en géant. Alexis Pinturault, deux fois en bronze sur le géant en 2014 et 2018, et Thibaut Favrot ont eux terminé à égalité à la 5e place.

