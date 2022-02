A quoi mesure-t-on la grandeur d'une sportive ? A ses succès bien sûr, mais plus sûrement encore à sa capacité à réagir après une énorme désillusion. Les échecs, Mikaela Shiffrin les a accumulés à Pékin. En slalom et en géant d'abord, en combiné enfin. Sa sortie de piste précoce, la troisième aux JO 2022, la prive de médaille individuelle, une première pour elle en grand championnat. Elle fait de ces Jeux indiscutablement l'échec le plus important de son immense carrière. Et pourtant, c'est une Shiffrin prête à répondre à toutes les questions qui s'est présentée devant la presse. En championne.

Les larmes, entrevues sous le casque, quand elle a pris de longues minutes le long de la piste pour comprendre ce qu'il venait de se passer, avaient séché. Shiffrin a même joué avec les journalistes, anticipant la première question. Celle-ci coulait de source. "Vous voulez savoir ce qui n'a pas marché, moi aussi, a-t-elle lancé dans un sourire. Je ne comprends pas vraiment ce qui ne fonctionne pas. Particulièrement aujourd'hui (jeudi). Sur le géant et le slalom, j'ai senti que je mettais peut-être trop d'intensité. Aujourd'hui, j'étais plus relax. Je me disais que c'était du slalom, que je savais le faire."

Une faute et Shiffrin a encore vu une médaille lui échapper

Avant le slalom, Shiffrin se voyait sortir après cinq portes

"J'ai senti que j'accélérais sur les premières portes, remet-elle. Quarante-sept fois dans ma carrière (son nombre record de succès en slalom), j'ai eu ce feeling, le bon niveau d'intensité, de concentration. A chaque fois, ça a été du bon ski, jamais je ne suis sortie dans cette situation, et surtout pas si tôt dans la course". C'est tout le problème de ces Jeux de Pékin pour elle, au-delà de ses sorties de piste, elles ont été très, trop précoces. Ces erreurs l'obsédaient au point de polluer son cerveau : "Je dois passer outre l'image que j'ai en tête : celle où je sors après la cinquième porte", disait-elle après la descente ce jeudi.

La mission a été accomplie, mais de trop peu, sur ce combiné. Une épreuve dont elle est toujours championne du monde en titre. Au vu de la concurrence, et en l'absence de Petra Vlhova, elle en était la favorite même si les deux Suisses, Michelle Gisin et Wendy Holdener, étaient évidemment des adversaires coriaces. Mais la piste de technique de ces Jeux de Pékin a eu raison d'elle. Plus d'un champion se serait caché après un tel enchaînement d'échecs en quinze jours, pas elle.

Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est agaçant. Je trouve toujours l'explication

"Je ne voulais pas skier sur la retenue pour être sûre d'aller au bout. Et c'est ce que j'ai fait, raconte-t-elle encore. Mais je n'étais pas non plus à 110%. Je skiais, tout simplement. Mais ça n'a quand même pas fonctionné. Je n'ai pas de bonne explication à donner. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est agaçant pour moi, je trouve toujours l'explication." Quand elle a connu des difficultés en slalom, son entraîneur avait par exemple révélé qu'elle avait du mal à mémoriser les tracés.

Mikaela Shiffrin Crédit: Getty Images

Cette fois, elle ne sait pas. Et la pression ne semble pas être une raison crédible selon elle. "Il y a des courses où je ressens une énorme pression, admet-elle. J'en ai déjà parlé. Aux Jeux de 2018, je l'ai ressentie. J'ai eu de la pression pendant la plus grande partie de ma carrière. Particulièrement ces dernières années mais je me sentais prête à gérer la pression pour ces Jeux. Je voulais juste skier vite."

Présente au Team Event

"Bref, je n'ai pas réussi à terminer. Encore. 60% de mes sorties de piste en carrière ont eu lieu lors de ces Jeux Olympiques", lance-t-elle. En vérité, le chiffre est bien moins important puisque ses trois éliminations pèsent pour… 17% dans son bilan. Mais on pardonnera bien facilement à l'Américaine cet abus mathématique, l'important est ailleurs.

Elle s'attend à voir les critiques s'abattre sur elle. Curieusement, ça ne la touche pas plus que ça. "Je sais aussi qu'il va y avoir cet amas de mauvais commentaires sur la façon dont j'ai lamentablement échoué ces dernières semaines, dit-elle. C'est étrange, mais je n'en ai même pas peur parce que je n'ai plus aucune énergie à y consacrer. Là, je me sens ridicule. Je me pose beaucoup de questions. Je suis déçue et frustrée."

"Je ne sais pas ce que je dois apprendre de ça, avance-t-elle encore. Ce sera différent dès les prochaines courses de Coupe du monde." Puisque c'est une championne, elle participera au Team Event de samedi, même si elle craint, dans un rire, d'être une "charge" pour l'équipe américaine. Ce sera pour elle sa dernière chance de glaner une médaille à Pékin. Une manière de sauver des Jeux cauchemardesques et de retrouver sa grandeur sportive.

