Dix secondes lors du géant, cinq piquets en slalom : les Jeux Olympiques de Mikaela Shiffrin vire pour le moment à la mascarade. Immense favorite avec Petra Vlhova de la course entre les piquets ce mercredi, la superstar américaine a abandonné au bout d'une poignée de secondes. Prostrée dans la neige durant quelques minutes, Shiffrin a, semble-t-il, eu beaucoup de mal à réaliser ce qui lui est tombé sur la tête. La double championne olympique aux 11 globes, 6 titres mondiaux et 73 victoires sur le circuit a exposé ses failles.

Ad

"J'ai glissé un petit peu sur un virage, et je n'avais pas assez de marge pour corriger cette erreur, a-t-elle expliqué dans des propos rapportés par L'Equipe. J'avais opté pour une trajectoire très agressive, très risquée. Mais je sais aussi que cette trajectoire était la plus rapide." La championne de 26 ans, qui a remporté 47 slaloms en Coupe du monde dont deux cet hiver - record absolu dans une seule discipline -, est habituellement un prodige de régularité, au point d'avoir gagné plus du tiers des épreuves qu'elle a disputées en Coupe du monde. Elle qui finit toujours ses courses vient donc de sortir deux fois de suite dès les toutes premières portes. Un tel enchaînement ne lui était plus arrivé depuis décembre 2011, elle avait alors… 16 ans.

Pékin 2022 Worley en verve, Hector "favorite N.1", Shiffrin en quête de record : les favorites du géant 06/02/2022 À 10:27

Coup de tonnerre à Yanqing : Shiffrin éliminée d'entrée sur le géant

Je suis dans une situation que je n'ai jamais vraiment connue

Début janvier déjà, obligée de prendre plus de risques face à la domination en slalom de la Slovaque Petra Vlhova, elle était partie à la faute à Kranjska Gora pour la première fois depuis quatre ans en slalom . S'est-elle montrée trop agressive ce mercredi à Xiaohaituo sur l’Ice River ? Shiffrin, qui sort de deux années difficiles, marquées par le décès accidentel de son père en février 2020, puis des problèmes répétés au dos, a eu bien du mal à trouver des explications, à chaud, à son immense trou d'air : "Mon ski a été très solide tout au long de ma carrière, et j'ai toujours eu confiance en mes possibilités, a-t-elle confié. D'ordinaire, finir mes courses n'a jamais été un problème, je suis dans une situation que je n'ai jamais vraiment connue. Là ça fait mal, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé."

S'il lui reste le super-G vendredi, puis la descente et le combiné pour sauver ses Jeux, il va falloir qu'elle se remette les idées en place. "Comment je me sens ? C'est assez horrible, oui, a-t-elle avoué. Les choses vont rentrer dans l'ordre, mais là, à chaud, je me sens vraiment mal. Mais dans 24 heures, tout le monde sera passé à autre chose." Shiffrin n'a pas le choix. Elle doit passer à autre chose, se laver l'esprit pour que ses JO ne virent pas définitivement au fiasco.

Vlhova loin du compte : sa première manche décevante en vidéo

Zagreb Vlhova a résisté à la pression de Shiffrin : revivez leurs 2es manches de slalom 04/01/2022 À 16:19