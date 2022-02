Les Bleus sont au contact pour les médailles. Mathieu Faivre et Thibaut Favrot ont brillé lors de la première manche du géant olympique, dimanche, à Yanqing, et ont pris date pour jouer le podium ou mieux encore lors de la seconde manche qui débutera à 8h00. Respectivement 3e et 5e, à 0"08 et 0"19 du chrono de Marco Odermatt, meilleur temps de cette 1ère manche, les deux hommes ont sorti du grand ski malgré les circonstances. Cela a été moins le cas pour Alexis Pinturault, repoussé à 1"06, à la 11e place. Disputée dans des conditions dantesques - chutes de neige, brouillard et vent - cette première manche ne restera pas dans les esprits pour de bonnes raisons. Tous les athlètes l'ont répété : ils n'ont rien vu. Le départ de la seconde manche a été repoussé de 6h45 à 8h00 à cause des conditions.

Parti avec le dossard 4, Marco Odermatt a résisté à la pression après ses ratés sur la descente et le Super-G. Auteur d'une course perfectible, mais très engagée, le prodige suisse a toujours su garder sa vitesse. A l'aide d'une fin de tracé canon, il a signé le meilleur chrono en 1'02"93.

Sur un fil puis aux commandes, Odermatt a surmonté la météo et la pression

Le surprenant Stefan Brennsteiner s'est placé à seulement 0"04 devant Mathieu Faivre et Henrik Kristoffersen (0"12). Le champion du monde 2019 de la spécialité avait ouvert la course timidement, mais il a finalement produit le ski qu'il fallait pour être un candidat à l'or olympique. Avec Favrot, à 19 centièmes, une hiérarchie pour le podium semble déjà se dessiner. La seconde manche promet une belle bagarre si les conditions le permettent. Le report du départ est d'ailleurs inquiétant.

La belle surprise pour une grosse cote, Favrot n'est qu'à un dixième du podium

Pinturault devra tout lâcher

Celui qui était attendu au tournant, c'était Alexis Pinturault. Touché à l'épaule droite lors du slalom du combiné, le skieur de Courchevel avait récupéré à temps pour pouvoir participer à ce slalom géant, mais restait à savoir dans quelles conditions. S'il a été repoussé à plus d'une seconde par Odermatt, le Français a produit du bon ski sur la partie haute du tracé, ce qui fait dire qu'il pourra peser lors de la manche finale. Restera à trouver la clé sur le tracé qui sera dessiné par l'entraîneur de l'équipe de Norvège. Tout lâcher sur une seconde manche, Pinturault sait faire. Il n'a plus vraiment le choix. Devant lui, on retrouve cinq candidats à une belle remontée : Luca de Aliprandini, Manuel Feller, Zan Kranjec, River Radamus et Gino Caviezel. Les cinq hommes ont fini sous la seconde.

Pinturault déjà en difficulté sur le géant : revivez sa première manche

La première manche n'a pas été un jeu de massacre total, mais il y a eu pas mal de casse, notamment avec les athlètes du reste du monde, pas aidés par leur niveau de base et les conditions. Chez les meilleurs mondiaux : sept clients ont pris la porte avant la fin du premier acte, dont les Suisses Justin Murisier et Loic Meillard, deux candidats crédibles au podium. Parmi les victimes, il y a également eu Cyprien Sarrazin. Le Français a rapidement enfourché après un départ risque-tout. Il sera le seul absent chez les Bleus en seconde manche.

