On l’a rarement vu aussi démonstratif. Moralement atteint après ce qui ressemblait fort à sa dernière chance d’accrocher l’or olympique, Alexis Pinturault s’est laissé submerger par ses émotions en zone mixte. La déception a été à la hauteur de l’attente autour d’un combiné taillé à la mesure du Français.

La seule solution c’était d’attaquer au maximum

"Je suis désolé […] Je pense que je fais une grosse erreur à la descente qui me coûte cher. Derrière, j’ai le couteau sous la gorge, il ne me reste qu’une seule option, je tente le tout pour le tout." Déçu, le skieur de Courchevel est revenu sur sa sortie de piste, alors qu’il était en pleine attaque : "J’attaque et je me fais coincer dans une double serrée, je balance les pieds et le ski me renvoie vers l’avant, ce qui me fait retomber sur le coude."

Je retombe sur le coude, ça me remonte l’épaule, je sens un craquement." Heureusement pour le dernier lauréat du gros globe, Pire encore, Pinturault craignait de devoir mettre un terme à ses ambitions de médaille en raison d’une douleur à l’épaule. "." Heureusement pour le dernier lauréat du gros globe, les bilans médicaux ont été rassurants . De quoi se tourner, déjà, vers le géant, prévu le 13 février.

Prendre du recul avant le géant

Mais après une telle désillusion, comment se remettre la tête à l’endroit ? "Dans une carrière il y a des hauts et des bas, des moments de joie, et des moments de douleurs, c’est pour ça que j’aime le sport mais c’est dur en tant qu’athlète. J’ai les choses au fond de moi. Il faut que je me calme vis-à-vis de ce résultat, que je prenne du recul." Il faudra au moins ça pour rebondir, et chasser définitivement le goût amer d’une saison olympique.

