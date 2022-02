Bis repetita pour Michelle Gisin. Sacrée à Pyeongchang en 2018, la Suissesse a conservé son titre du combiné aux Jeux Olympiques de Pékin 2022, au terme d’une manche de slalom stratosphérique où elle a repoussé toute la concurrence à une seconde. Pourtant mieux placée à l’issue de la descente, sa compatriote Wendy Holdener se pare d’argent, alors que l’Italienne Federica Brignone prend la médaille de bronze. Seule Française classée, Laura Gauché a pris la 8e place. Grande favorite, qui plus est après sa 5e place en descente, l’Américaine Mikaela Shiffrin est sortie pour la 3e fois de ces JO et repartira de Chine sans la moindre médaille individuelle.

0/3 en technique pour Shiffrin

Décidément, Mikaela Shiffrin risque de faire longtemps des cauchemars de l’Ice River. Elle n’aura jamais réussi à prendre ses marques sur la piste de technique de ces Jeux Olympiques 2022. Sortie en géant, puis sur le slalom, l’Américaine a remis ça encore sur le combiné, en chutant après une dizaine de portes sur la manche de slalom. Sans qu’elle ne semble comprendre ce qui lui était arrivé, une nouvelle fois.

Des JO incompréhensibles pour Shiffrin, pas du genre à tomber auparavant, et dont elle repartira sans médaille en individuel, une première. Tout le contraire des Suissesses. Déjà sacrées en descente avec Corinne Suter et en Super-G avec Lara Gut-Behrami, elles avaient deux cartes majeures avec Michelle Gisin et Wendy Holdener. Elles ne se sont pas ratées, et deux fois plutôt qu’une. Pourtant, Federica Brignone leur avait mis la pression après un slalom plutôt réussi. Mais l’Italienne a du se contenter du bronze.

Gisin imite Kostelic et Höfl-Riesch, Miradoli manque l'opportunité

Holdener pensait avoir fait le plus dur en prenant les commandes de l’épreuve au terme d’une belle manche de slalom, engagée et assez propre. Mais la tenante du titre était irrésistible. Après une petite frayeur sur le haut avec une légère extension, Gisin a créé des différences monumentales, avec un ski diamétralement opposé à celui de sa compatriote, avec beaucoup de légèreté, du touché et une fluidité de tous les instants. Tout ce qu’il fallait pour dompter cette piste de l’Ice River et pour imiter les légendes Janica Kostelic et Maria Höfl-Riesch, dernières skieuses de l’histoire des JO à avoir conserver leur titre olympique, déjà sur le combiné.

Quatrième à l’issue de la descente (0’’16 d’avance sur Brignone), Romane Miradoli pourra elle avoir des regrets. Solide et engagée sur le haut, fluide sur la section plane intermédiaire, la Française était partie pour jouer le podium, après des qualités en slalom que l’on ne lui avait plus vu depuis sa blessure fin 2020. Elle avait même repris deux dixièmes à Brignone sur la première moitié du slalom et semblait donc filer vers une médaille, inédite pour les Bleues en combiné depuis le bronze de Florence Masnada en 1992. Mais Miradoli a enfourché à l’entrée du mur, faisant éclater son rêve de podium. Et c’est donc Laura Gauché qui a signé la meilleure performance tricolore du jour avec sa 8e place (+ 4’’37). De qui laisser des regrets aux Bleues.

