Les descendeuses ont fait le job mais leur marge risque bien de ne pas suffire. L’Autrichienne Christine Scheyer a dominé la descente du combiné, devant deux autres spécialistes de la vitesse, la Tchèque Ester Ledecka (+ 0’’01) et l’Autrichienne Ramona Siebenhofer (+ 0’’14). Mais, en prenant la 5e place et, surtout, en repoussant les principales slalomeuses à une demi-seconde, Mikaela Shiffrin a confirmé son statut de grande favorite, à condition de finir le travail en slalom (7h). Auteur du 4e temps de la descente, la Française Romane Miradoli peut encore croire au podium, en cas d’exploit en technique.

Ad

Une belle marge pour Shiffrin

Pékin 2022 Une faute et Shiffrin a encore vu une médaille lui échapper IL Y A UNE HEURE

Il va falloir aller chercher Mikaela Shiffrin. Championne du monde en titre, vice-championne olympique à Pyeongchang en 2018, l’Américaine a fait le travail à l’occasion de la descente du combiné. Malgré un léger déséquilibre sur le haut du parcours, la skieuse de Vail s’est (enfin) retrouvée dans ces JO de Pékin, avec des trajectoires très directes et des entrées de courbes décidées et précises, comme à ses plus belles heures.

Si elle a parfois manqué de vitesse, Shiffrin s’est placée (5e, + 0’’56) avant la manche de slalom, où elle s’élancera avant toutes ses adversaires directes et avec une marge non négligeable puisque les Suissesses Wendy Holdener et Michelle Gisin, championne olympique en titre, sont repoussés à une demi-seconde de l’Américaine (+ 0’’99 et + 1’’00 respectivement). Une avance conséquente tant l’Américaine est théoriquement supérieure en slalom. Mais elle reste sur une sortie de piste, lors de l’épreuve olympique. Parviendra-t-elle à se lâcher ?

Shiffrin a pris tous les risques sur la descente du combiné

Scheyer retrouvée

C’est aussi la question qui se pose pour Romane Miradoli. Auteur d’une belle descente, avec de l’engagement mais un manque de vitesse criant sur le bas du tracé qui lui a coûté plusieurs dixièmes, la Française a pris une belle 4e place (+ 0’’53) et peut rêver du podium. Si elle n’est pas une spécialiste du slalom, il lui est déjà arrivé de briller sur la manche technique d’un combiné, à l’image de celui d’Altenmarkt en 2020. Elle avait alors signé le 5e temps en slalom. Prometteur, même s’il faudra déjà faire mieux que Christine Scheyer et Ester Ledecka pour espérer une médaille.

Bonne mise en action et belle vitesse : Miradoli en lice pour la médaille après la descente

Cinquième en descente à Lake Louise en début de saison, l’Autrichienne a retrouvé son meilleur niveau quand il le fallait pour dominer cette descente du combiné. Plus juste sur les transitions, rapide sur les sections planes, Scheyer aura fait la différence sur le bas du tracé pour devancer de justesse la Tchèque (+ 0’’01) et avoir l’honneur de lancer la seconde manche. Mais avec plus de deux secondes de perdues en moyenne en slalom sur les combinés auxquels elle a participés, il faudra un exploit.

Pékin 2022 Désillusion pour Miradoli qui enfourche sur le slalom du combiné IL Y A UNE HEURE