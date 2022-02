Si vous cherchez du suspense, vous en aurez sans doute pour votre argent lors du slalom Messieurs des JO de Pékin, ce mercredi à partir de 3h15. Bien malin est celui qui trouvera la composition et l’ordre exact du podium. Car depuis le début de l’hiver, la hiérarchie n'a de cesse d'être bouleversée, souvent de manière improbable, au point que l’exercice du pronostic s’avère aussi hasardeux qu’un tirage du loto. On exagère à peine : les six premiers slaloms de coupe du monde ont accouché de six vainqueurs différents. Mieux encore : 14 skieurs différents ont pris place sur le podium, sur un total possible de 18. Vous avez dit illisible ?

Liste des skieurs ayant signé un podium en slalom cet hiver

Skieurs Podiums Lucas Braathen (NOR) Vainqueur à Wengen, 2e Kitzbühel Linus Strasser (ALL) Vainqueur à Schladming, 3e à Adelboden Manuel Feller (AUT) 2e à Adelboden, 3e à Schladming Fabio Jakobsen (SWE) 2e à Val d'Isère, 3e à Madonna Sebastian Foss-Solevaag (NOR) Vainqueur à Madonna Clément Noël (FRA) Vainqueur à Val d'Isère Dave Ryding (GBR) Vainqueur à Kitzbühel Johannes Strolz (AUT) Vainqueur à Adelboden Atle Lie McGrath (NOR) 2e à Schladming Alexis Pinturault (FRA) 2e à Madonna Daniel Yule (SUI) 2e à Wengen Henrik Kristoffersen (NOR) 3e à Kitzbühel Giuliano Razzoli (ITA) 3e à Wengen Filip Zubcic (CRO) 3e à Val d'Isère

Le pire est que cette liste de prétendants au titre n’est même pas exhaustive. Il faut, a minima, ajouter Alex Vinatzer. Quatrième à Madonna di Campiglio, l’Italien est assurément l’un des plus rapides du circuit. Mais il commet toujours cette vilaine faute qui vient gâcher le tableau d’ensemble. Difficile également d’écarter l’Autrichien Marco Schwarz (vainqueur du petit globe l’an passé) et le Suisse Ramon Zenhausern (vice-champion olympique en titre), deux cadors figurant toujours dans le top 7 mondial. Au bas mot, on peut donc citer une petite vingtaine de candidats à l’or.

C’est évidemment beaucoup plus que dans toutes les autres disciplines du ski alpin. Chez les slalomeuses par exemple, elles n’étaient que 7 à être montées sur la boîte avant Pékin, les 7 victoires ayant toutes été trustées par les inévitables Petra Vlhova et Mikaela Shiffrin. La descente messieurs pouvait aussi se targuer d’être très ouverte sur le papier. Mais il n’y avait, après les 8 premières descentes de coupe du monde, que 12 skieurs différents à avoir pris place sur le podium.

Plus de patron depuis le départ de Hirscher

On pourrait rétorquer que le risque d’abandon est toujours plus grand en slalom, ce qui rend la discipline forcément plus aléatoire. Pourtant, il y a quatre ans, ils n’étaient que 8 à avoir signé un podium avant de se rendre aux JO de Pyeongchang. La hiérarchie était alors très claire, Hirscher avait débarqué en Corée du Sud fort de 6 victoires en 8 slaloms, les deux autres étant revenues à Henrik Kristoffersen et Felix Neureuther. Cela dit, ça n’avait pas empêché l’Autrichien d’abandonner dès la 1re manche, une ouverture dans laquelle s’était engouffré Andre Myhrer, sacré champion olympique à la surprise générale, un an avant de prendre sa retraite.

Hirscher n'étant plus là depuis deux ans et Kristoffersen ne parvenant pas à s'asseoir sur le trône, le slalom messieurs se cherche un patron. Il semblait l'avoir trouvé en la personne de Clément Noël, le skieur le plus victorieux depuis trois ans (9). Deuxième de la coupe du monde lors des trois dernières saisons, le Français a d'ailleurs débuté la saison avec une large victoire à Val d'Isère puis une démonstration lors de la 1re manche de Madonna di Campiglio.

Mais le train a subitement déraillé, sans crier gare, le Français ratant le dernier piquet du second tracé italien, alors que la victoire était déjà assurée. Cette bourde de dernière minute, Henrik Kristoffersen l’a également vécu à Wengen, le Norvégien partant à la faute juste avant la ligne d’arrivée alors qu’il comptait près de deux secondes de marge sur Braathen. Tout est fou cette saison. Un Britannique a même remporté une victoire (Dave Ryding à Kitzbühel), du jamais vu dans l'histoire du ski. Et le vétéran Giuliano Razzoli, hors du top 30 mondial il y a quelques semaines encore, est même revenu sur le devant de la scène. Au point de rêver de devenir le deuxième double champion olympique de slalom (après Vreni Schneider), le premier chez les hommes, 12 ans après son sacre à Vancouver.

Braathen leader, symbole de l'anarchie régnate

Autre symbole de l'anarchie régnante : le leader actuel de la coupe du monde, Lucas Braathen, n’avait jamais signé le moindre top 5 avant son incroyable succès à Wengen, le 16 janvier. Dossard 31, qualifié de justesse pour la seconde manche avec le 29e temps, il a jusqu’au bout conservé le meilleur temps lors du run final pour signer la plus grande remontée de l’histoire de la coupe du monde. Six jours plus tard, en terminant 2e à Kitzbühel, il s’emparait déjà du dossard rouge de leader. Tout ça au détriment de son compatriote Sebastian Foss-Solevaag, qui comme Noël s'est éteint alors que tout semblait rouler. Le Norvégien vient d'essuyer deux abandons en quatre courses, alors que ça ne lui était arrivé qu’une fois lors de ses 22 précédents slaloms.

Depuis sa mésaventure à Madonna, Clément Noël n’a lui jamais retrouvé sa flamboyance. Le Vosgien de 24 ans a subi un deuxième abandon de rang à Adelboden puis enchaîné trois résultats sans saveur (9e à Wengen, 15e à Kitzbuhel et 9e à Schladming). On reste pourtant à peu près sûr que le Français reste intouchable dans une grande journée. Gageons que les trois semaines de césure entre Schladming et Pékin lui auront permis de remettre les choses à l'endroit. S'il y a un bon moment pour faire respecter l'ordre, c'est bien maintenant. Vingt ans désormais que Jean-Pierre Vidal attend un successeur côté français.

Palmarès du slalom messieurs aux Jeux Olympiques

Année Skieur 2018 Andre Myhrer (SWE) 2014 Mario Matt (AUT) 2010 Giuliano Razzoli (ITA) 2006 Benjamin Raich (AUT) 2002 Jean-Pierre Vidal (FRA) 1998 Hans Petter Buraas (NOR) 1994 Thomas Stangassinger (AUT) 1992 Finn Christian Jagge (NOR) 1988 Alberto Tomba (ITA) 1984 Phil Mahre (USA) 1980 Ingemar Stenmark (SWE) 1976 Piero Gros (ITA) 1972 Francisco F. Ochoa (ESP) 1968 Jean-Claude Killy (FRA) 1964 Josef Stiegler (AUT) 1960 Ernst Hinterseer (AUT) 1956 Anton Sailer (AUT) 1952 Othmar Schneider (AUT) 1948 Edi Reinther (SUI)

