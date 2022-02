On attendait le duel entre Aleksander Aamodt Kilde et Marco Odermatt, qui s'étaient partagé les cinq super-G de l'hiver en Coupe du monde. Mais il ne faut jamais oublier Matthias Mayer. Et encore plus peut-être quand il s'agit des Jeux Olympiques. Déjà troisième de la descente lundi, l'Autrichien est allé chercher sa quatrième médaille olympique. Et son troisième sacre après la descente en 2014 puis en super-G en 2018. "Je ne pense pas à l'histoire, a-t-il expliqué en toute simplicité après son nouveau titre. C'est une grande semaine pour moi".

C'est un doux euphémisme. Sa semaine est déjà grandiose. En conservant son titre sur le Super G comme Kjetil Andre Aamodt avant lui, Matthias Mayer s'approche du record de quatre médailles d'or de la Croate Janica Kostelic et du Norvégien Kjetil Andre Aamodt, qui détient en revanche le record absolu de podiums olympiques (8). "Je crois que c'est Monsieur JO, et c'est un type fantastique", l'a félicité son compatriote Vincent Kriechmayr, le champion du monde en titre. "C'est l'homme des Jeux Olympiques !", a confirmé Matthieu Bailet.

Il réalise vraiment quelque chose de spécial aux Jeux

Une impression encore plus forte quand on sait que Matthias Mayer n'est jamais monté une seule fois sur un podium des championnats du monde en cinq éditions. Mais voilà aux Jeux, c'est une autre histoire pour l'Autrichien de 31 ans, habitué des podiums de Coupe du monde (41). "Il réalise vraiment quelque chose de spécial aux Jeux. Il peut baisser les épaules car il n'a pas à penser à la moindre déception de ne pas ramener une médaille puisqu'il les a déjà", décrypte Vincent Kriechmayr. "Ma médaille de bronze m'a donné un coup de pouce pour ce mardi. J'étais vraiment relâché", a d'ailleurs reconnu le héros du jour.

Cet atout psychologique a pu avoir un rôle durant ce super-G. Notamment quand Matthias Mayer a frôlé le faux départ. "J'ai eu un problème avec mon bâton, a-t-il expliqué. Il était coincé et j'ai dû le pousser. C'était un départ un peu nerveux, mais après la première porte, je ne m'en souvenais plus". Ensuite, sa technique a ainsi fait la différence, notamment sur la fin du tracé. "Avant tout, c'est un athlète qui a une énorme base technique, entre lui et Kriechmayr, leur technique leur apporte une stabilité impressionnante, constate Matthieu Bailet. On a Beat Feuz qui a sa stabilité sur le toucher de neige, Kilde c'est son engagement, Matthias (Mayer) c'est la technique."

Ses Jeux 2022 sont en tout cas déjà une vraie réussite. Il est entré un peu plus dans l'histoire olympique. Peut savourer. Et pourrait se présenter l'esprit léger s'il participe au combiné jeudi, où il n'a jamais fait mieux qu'une 10e place aux championnats du monde même si le règlement a évolué récemment. Et aux Jeux, il faut toujours se méfier de Matthias Mayer, qui avait d'ailleurs remporté le Combiné de Wengen en 2020.

