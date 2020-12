Il a fait honneur à son dossard rouge. Pour l’instant. Nouveau leader du classement du petit globe, Marco Odermatt a signé le meilleur temps de la première manche du deuxième géant de Santa Caterina ce lundi. Le Suisse compte 19 centièmes d’avance sur Leif Kristian Nestvold-Haugen et 24 sur Alexis Pinturault, bien placé pour jouer la victoire avant la seconde manche prévue à 13h. En difficulté samedi (22e), Henrik Kristoffersen occupe la 5e place provisoire (+0''60).

Deux jours après s’être imposé sur cette même piste, le Croate Filip Zubcic est passé à côté du premier run (21e à 1''25), même si les écarts demeurent suffisamment faibles pour envisager un renversement. Les conditions n’ont rien à avoir à celles de samedi. Les chutes de neige abondantes, qui avaient d’ailleurs entraîné le report de ce géant de dimanche à lundi, ont cessé. La piste est plus compacte, ce qui n’est pas pour déplaire à Pinturault, en quête d’un premier podium dans la discipline cet hiver après sa 4e place à Solden et sa 5e place samedi.

Un autre Français se trouve dans le top 10 provisoire. Il s’agit de Mathieu Faivre (9e à 81 centièmes), déjà bien en vue 48 heures auparavant (8e). Thibaut Favrot n’a cette fois pas enfourché et occupe une encourageante 13e place (+ 0”92). Un quatrième Tricolore verra la seconde manche : Victor Muffat-Jeandet. Dossard 8, le skieur de Val d’Isère s’est qualifié in extremis (29e à 1''81). En revanche, pour cinq petits centièmes, ça ne passe pas pour Cyprien Sarrazin (32e à 1''90). Il est éliminé à l’instar de Rémy Falgoux (51e à 2''54) et Clément Noel (53e à 2''57).