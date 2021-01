Vingt-un ans et trois jours après sa première course de coupe du monde, Julien Lizeroux a tiré sa révérence ce mardi soir à Schladming. En choisissant son timing, l’annonce de sa retraite avait un peu surpris la veille, avec la publication sur les réseaux sociaux d’une drôle de vidéo fidèle au personnage, accompagnée de seulement deux petits mots, “The End”, qui disait à la fois tout mais pas assez. Pourquoi partir à la retraite en plein milieu de l’hiver, à quelques jours seulement d’un week-end à Chamonix qui.aurait pu constituer un jubilé de choix à domicile ?

Le Plagnard de 41 ans a livré ses premières explications mardi soir. Il voulait boucler la boucle en Autriche. Là où tout a commencé, le 23 janvier 2000 à Kitzbühel. Et là où tout devait donc finir, à Schladming, dans “le temple du slalom” comme il l'a rappelé. "J’ai choisi l’Autriche, car pour moi c’est le pays du ski alpin, s’est-il exprimé au micro de la FIS avant la course. Et Schladming est ma course préférée. Bien sûr il n’y a pas de public aujourd’hui, mais je voulais absolument terminer ici. Je ne suis pas du tout triste, mais c’est vrai que ça se bouscule pas mal dans l’estomac."