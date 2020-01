Très attendue à domicile, Federica Brignone a dominé ce samedi la première manche du géant de Sestrières. L'Italienne a devancé la Slovaque Petra Vlhova (+ 0''17) et l'Allemande Viktoria Rebensburg (+ 0''36) tandis que Mikaela Shiffrin (4e, + 0''42) n'est pas loin. Avec huit filles en une seconde, ça promet une lutte royale lors de la seconde manche. Les Françaises ont elles aussi brillé et sont en course pour le top 10.

Les favorites ont répondu présentes. Sur une piste inégale et qui accrochait beaucoup, aucune fille n'est parvenue à tuer le suspense. En pleine confiance cette saison (2e à Killington, vainqueur à Courchevel et 4e à Lienz), Federica Brignone a pris les commandes de ce géant au terme d'une première manche skiée avec beaucoup d'à-propos. Très juste sur la ligne, avec un engagement mesuré, l'Italienne s'est mise en position idéale pour rêver d'un troisième succès cette saison.

Mais rien n'est fait tant les écarts sont faibles. Auteur d'une belle manche (8e), Sara Hector ne pointe qu'à une seconde de Brignone. Et juste devant la première Française. Excellente dans l'engagement et très précise sur les trajectoires, Coralie Frasse Sombet a pris une solide 9e place (+ 1''35) et pourra rêver à battre son meilleur résultat en carrière (9e). Clara Direz a elle poursuivi sur la lancée de sa grosse performance de Lienz (7e) en se plaçant (13e, + 1''56) en vue d'une seconde manche qui promet décidément beaucoup.