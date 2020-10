Fin d'une trêve estivale qui a dû paraître bien longue aux skieurs et skieuses. Après une fin de saison 2019-2020 tronquée (stoppée en mars) à cause de la pandémie de coronavirus, l'exercice 2020-2021 s'est enfin lancé sur la traditionnelle piste de Sölden, en Autriche. Et c'est un duo 100% italien qui s'est illustré à l'issue de la première manche du géant dames inaugural, ce samedi. Marta Bassino a signé le meilleur temps avec son dossard 2 (1'09"54) juste devant sa compatriote Federica Brignone (+0"58), vainqueure du Gros globe de cristal et du petit globe de la spécialité la saison passée. Coupable d'une faute, Tessa Worley est déjà très loin (+2"66) à la 14e place.

Sölden Chamboulé, le ski alpin reprend à Sölden dans l'incertitude HIER À 00:06

Les Italiennes ont pu profiter de l'absence de la triple lauréate du Gros globe, Mikaela Shiffrin, blessée au dos il y a quelques jours et donc forfait pour Sölden, et de la championne olympique de géant 2010, Viktoria Rebensburg, qui a annoncé son départ à la retraite, à 30 ans.

Bassino et Brignone dans le coup, Worley s'est manquée

Le brouillard bien présent sur le haut du parcours, ce qui a rendu la course compliquée pour certaines skieuses, mais pas pour les Italiennes. Et ce sont donc les Transalpines qui en ont profité. Bassino n'a jamais pu être rejointe dans cette manche parfaite pour elle. Seules Brignone et Mina Fuerst Holtmann (+0"92) sont sous la seconde de retard.

Victorieuse sur le site autrichien il y a deux ans, Tessa Worley est passée à côté de sa première manche et ne peut plus viser qu'un top 10 en seconde manche. Troisième du dernier classement général, Petra Vlhova s'est également manquée en se classant 10e avec un retard de plus de deux secondes sur Marta Bassino (+2"02).

Le départ de la deuxième manche est prévu à 13h00. le premier géant de la saison porte pour l'instant les couleurs italiennes mais Holtmann pourrait bien s'immiscer dans les débats, tout comme Michelle Gisin (+1"18) et Alice Robinson (+1"18), vainqueure sur la piste autrichienne l'an dernier.

Sölden Pinturault : "Ce coronavirus amène plus d’incertitude, il faudra s’adapter" HIER À 16:50