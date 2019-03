Alexis Pinturault va-t-il finalement remporter un géant cet hiver ? L'hypothèse est plus qu'envisageable à l'issue de la première manche à Soldeu, où le Français a martyrisé tous ses rivaux. Le skieur de Courchevel a signé le meilleur temps avec 0''63 d'avance sur le Suédois Matts Olsson et 0''88 sur le Suisse Marco Odermatt. Immense frustration pour Thomas Fanara. Pour ses adieux à la coupe du monde, le skieur de Praz-sur-Arly a chuté en bas de parcours. D'autant plus rageant qu'il était parti sur les mêmes bases que Pinturault…

Vidéo - Pinturault a mis tout le monde d'accord : sa première manche en vidéo 01:30

Vainqueur le mois dernier du combiné des Mondiaux d'Are puis de celui de Bansko, Pinturault est toujours en quête de son premier succès en géant, où il ne compte qu'un podium cet hiver (3e à Alta Badia). Le Français possède une marge très intéressante avant la seconde manche prévue à 12h15. D'autant que ses rivaux habituels sont très loin du compte. Vainqueur des trois derniers géants, le champion du monde Henrik Kristoffersen est 9e à 1''49. Juste devant Marcel Hirscher (+1''35), qui semble finir la saison sur les rotules après avoir sécurisé petits et gros globes.

Trois autres Français verront le run final : Mathieu Faivre (10e à 1''58), Victor Muffat-Jeandet (11e à 1''86) et Thibaut Favrot (14e à 2''19), qui doit sa présence en Andorre à sa 2e place lors du géant parallèle d'Alta Badia.