Une course folle, des surprises à gogo et un Johan Clarey qui semblait filer vers une première victoire avant de se classer 5e : la première descente de l’hiver nous a tenus en haleine jusqu’au bout ce dimanche sur la piste Oreiller-Killy de Val d’Isère. Celui qui a trouvé la composition exacte du podium - s’il existe - a dû gagner très gros sur les sites de pari. Urs Kryenbuehl (3e) et Otmar Striedinger (2e), à peine outsiders sur le papier, ont tour à tour pensé qu’ils allaient signer l'exploit du jour. Mais la victoire a finalement été décrochée par l’improbable Martin Cater, parti dans les profondeurs de la start-list.