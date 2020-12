A Val d’Isère, sur la piste Oreillier-Killy, la Pragoise a sorti la course parfaite pour devancer la Suisse Corinne Suter (+ 0’’03) et l’Italienne Federica Brignone (+ 0’’35) et s’emparer des commandes du classement de la discipline. Excellente 6e de ce Super-G, Petra Vlhova conforte sa place de leader du général alors que la meilleure Française, Tiffany Gauthier, finit aux portes du top 10.

Vu son absence totale de grosse performance depuis deux ans, on commençait presque à penser que son succès olympique était une erreur. Incapable de rentrer dans le moindre top 5 en Super-G depuis Pyeongchang, Ester Ledecka ne faisait pas vraiment partie des favorites à Val d’Isère, même si son début de week-end (6e et 7e des deux descentes) avait rappelé à tous qu’il ne fallait pas l’écarter. Et la Tchèque a montré pourquoi, avec une course quasi parfaite. Intouchable sur la section de glisse initiale, très directe, très juste sur les trajectoires, la Pragoise s’est fait une petite frayeur à la réception de la "Bosse à Emile" avec une petite faute qui aurait pu lui coûter. Mais ça ne l’a pas empêché de finir très fort et de résister à Corinne Suter.