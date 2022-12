Marco Odermatt est dans sa forme de leader de la Coupe du monde de la spécialité, et du classement général. Bref, le Suisse n'a laissé à personne le soin de dicter le rythme lors de la première manche du slalom géant donné à Val d'Isère, samedi matin.

En 1'01"89, il s'est déjà ménagé une belle marge sur la concurrence, en repoussant l'Autrichien Manuel Feller à 0''45, et tous ses autres rivaux à plus d'une seconde ! A commencer par l'Allemand Alexander Schmid, qui a encaissé 1"19, les Norvégiens Atle Lie McGrath et Henrik Kristoffersen, relégués à respectivement 1"32 et 1"49, et son compatriote Loïc Meillard, cinquième ex aequo à 1"49.

Mais la course au podium est très ouverte, avec sept skieurs groupés en une demi-seconde. Dont Alexis Pinturault, victime d'un des pires dossards parmi les cadors (le n°7). Il pointe 8e à 1''63, alors que les deux Tricolores suivants, Victor Muffat-Jeandet et Matthieu Faivre se sont glissés dans le top 15, à 2''42 et 2''68.

