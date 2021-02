12h13 : Cela sent bon pour Lara Gut ! Tout roule pour la Suissesse, qui a vu les centièmes basculer du bon côté aujourd'hui. Elle devance Ramona Siebenhofer de deux centièmes et Corinne Suter de 26 centièmes. On ne voit plus trop qui, à part une surprise Marie-Michele Gagnon, très rapide aux entraînements, pourrait perturber le podium.