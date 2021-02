Il y a Lara Gut-Behrami et il y a les autres. Déjà lauréate vendredi sur la première descente de Val di Fassa, la Suissesse a remis ça dans le Trentin. Guère gênée par la visibilité beaucoup plus réduite que la veille, la triple médaillée mondiale à Cortina (or en géant et super-G, bronze en descente) a fait la différence sur la portion médiane où elle a signé un chrono supersonique. Deuxième à 32 centièmes, sa compatriote Corine Sutter a fait honneur à son titre de championne du monde. L’Allemande Kira Weidle complète le podium à 68 centièmes.