Descente dames - Ilka Stuhec retrouve la victoire devant Nicol Delago et Ramona Siebenhofer

Revoilà Stuhec. Absente toute la saison dernière pour une grave blessure au genou, la Slovène, déjà à l'aise à Lake Louise (6e et 14e en descente), s'est imposée ce mardi sur la Saslong de Val Gardena, descendue pour la première fois par les femmes en Coupe du monde. Elle a devancé l'Italienne Nicol Delago de 14 centièmes de seconde et l'Autrichienne Ramona Siebenhofer de 51 centièmes. Chez les Françaises, c’est Romane Miradoli qui a réussi la meilleure course, avec le 12e chrono.

