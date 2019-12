Vincent Kriechmayr la tient enfin. Toujours placé en vitesse depuis le début de la saison, l’Autrichien s’est montré le plus fort ce vendredi pour remporter sa première victoire de la saison à l’occasion du Super-G de Val Gardena, disputé sur près de quatre heures. Impeccable de justesse sur la Saslong, Kriechmayr devance le Norvégien Kjetil Jansrud (+0’’05) et l’Allemand Thomas Dressen (+0’’22) pour s’offrir le 5e succès de sa carrière. De quoi prendre la tête du général de la Coupe du monde. Meilleur Français, Johan Clarey a pris la 7e place.

Vidéo - De la justesse, de la légereté et Kriechmayr retrouve le chemin du succès en Super-G 03:00

Cette fois, les centièmes étaient de son côté. Dans le top 10 de toutes les épreuves de vitesse depuis le début de la saison (7e et 3e à Lake Louise, 7e et 2e à Beaver Creek), Vincent Kriechmayr attendait depuis un an et la descente de Wengen de retrouver les sommets en Coupe du monde. Il l’a réussi sur la mythique Saslong. Les conditions n’auront pourtant pas facilitées la tâche de l’Autrichien. En raison d’un brouillard persistant mais intermittent sur Val Gardena, il lui a fallu d’abord faire prendre de patience pour passer outre une première interruption de quarante-cinq minutes. Mais, une fois élancé, l’Autrichien aura été inarrêtable.

Des Français très justes

Très juste comme toujours, amortissant à la perfection le moindre mouvement de terrain, Kriechmayr aura surtout fait la différence dans le Ciaslat, moment clé de ce Super-G raccourci en raison du vent. Abordant parfaitement le pied gauche, l’Autrichien a pris le maximum de vitesse avant un bas très plat. De quoi signer sa première victoire de la saison, le 5e de sa carrière dont trois Super-G. Mais il pourra dire un gros merci à Jansrud. Parti pour s’imposer une troisième fois après 2014 et 2016 sur la Saslong (-0’’32 au 3e intermédiaire), le Norvégien a commis une grosse faute au moment du Ciaslat et ad dû se contenter de la 2e place (+0’’05). Stratosphérique sur le bas (il n’était que 13e au 3e inter), l’Allemand Thomas Dressen s’offre lui le 2e podium (+0’’22) de sa carrière dans la discipline.

Vidéo - Appliqué, "Papy" Clarey a encore signé un Super-G très solide : sa course en vidéo 01:31

De leur côté, les Français ont encore montré leur régularité. Fers de lance de la vitesse tricolore, Johan Clarey et Adrien Théaux ont de nouveau réussi une course très propre, sans faute et très juste tactiquement. Le Tignard prend finalement une belle 7e place (+ 0’’54) tandis que le skieur de Val-Thorens finit 10e (+0’’59). De quoi aborder avec confiance la descente sur la Saslong, samedi. Si les conditions le permettent, bien sûr.