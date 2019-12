Retrouvez le programme TV de votre weekend sports d'hiver à suivre sur Eurosport et Eurosport Player

Un nouveau week-end avec l'émission Chalet Club

Chalet Club sera de retour en direct dès 10h00 samedi et 09h30 dimanche, sur Eurosport 1 et Eurosport Player. Vous retrouverez comme chaque semaine Elisa Lukawski et Gauthier de Tessières pour vous accompagner tout au long de la journée.

Chalet Club 2019Eurosport

Le retour de la Coupe du Monde de biathlon en France

Deux ans après le dernier passage de la Coupe du Monde en France, le Grand Bornand accueille une nouvelle fois l'élite du biathlon mondial. Après les sprints disputés cette semaine, vous pourrez suivre les poursuites samedi et les premières mass start de la saison dimanche en direct sur Eurosport 1 et Eurosport Player.

Quentin Fillon Maillet, 3ème du Sprint au Grand BornandGetty Images

La Coupe du Monde de ski alpin à Val d'Isère, Val Gardena et Alta Badia

La Coupe du monde de ski alpin s'installera sur les pentes franco-italiennes ce weekend avec les dames à Val d'Isère et les messieurs à Val Gardena et Alta Badia.

Au programme, une descente et un combiné pour les dames avec un Super-G et le traditionnel slalom. De leur côté, les messieurs seront à Val Gardena samedi pour la descente et iront à Alta Badia dimanche pour le slalom géant.

Alexis Pinturault lors du slalom de Val d'Isère 2019Getty Images

Enfin, vous pourrez également suivre en direct sur nos antennes la Coupe du Monde de ski nordique à Planica, le combiné nordique à Ramsau ou encore le saut à ski à Engelberg en Suisse.

Retrouvez le programme TV complet, à suivre sur Eurosport 1, 2 et Eurosport Player :

Samedi 21 décembre - En direct sur Eurosport 1

10h30 - Ski alpin : Descente dames

11h45 - Ski alpin : Descente hommes

13h00 - Biathlon : Poursuite hommes

14h15 - Combiné nordique : 10km individuel

15h00 - Biathlon : Poursuite dames

16h00 - Saut à ski : HS 140

17h45 - Ski de fond : Sprint libre en différé.

Dès 13h30 en direct sur Eurosport Player.

Dès 13h30 en direct sur Eurosport Player. 19h00 - Snowboard : Snowbard cross en différé.

Dès 11h00 en direct sur Eurosport Player.

Dès 11h00 en direct sur Eurosport Player. 20h00 - Ski Freestyle : Ski cross en différé.

Dès 13h30 en direct sur Eurosport Player.

Et en direct sur Eurosport 2

10h50 - Combiné nordique : Saut HS 98

Dimanche 22 décembre - En direct sur Eurosport 1

10h00 - Ski alpin : Géant hommes (1ère manche)

11h00 - Ski alpin : Combiné dames (Super-G)

12h10 - Biathlon : Mass start hommes

13h00 - Ski alpin : Géant hommes (2ème manche)

14h15 - Biathlon : Mass start dames

15h15 - Ski alpin : Combiné dames (Slalom) en différé.

Dès 14h00 en direct sur Eurosport Player.

Dès 14h00 en direct sur Eurosport Player. 15h45 - Combiné nordique : 10km individuel

Et en direct sur Eurosport 2

11h00 - Ski de fond : Sprint libre par équipes

17h45 - Ski freestyle : Ski cross en différé.

Dès 13h30 en direct sur Eurosport Player.

Dès 13h30 en direct sur Eurosport Player. 18h45 - Saut à ski : HS 140 en différé.

Dès 15h00 en direct sur Eurosport Player.

