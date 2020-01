On a l'habitude de dire que tout va très vite dans le sport. C'est encore plus vrai en ski alpin. Il faut dire que les choses ont beaucoup changé en un an. Au moment du slalom de Wengen la saison passée, Marcel Hirscher était encore le boss absolu de la Coupe du monde, Manuel Feller multipliait les top 5 en slalom, Jean-Baptiste Grange ne s'était pas encore de nouveau blessé au genou, et encore moins revenu. Et Clément Noël dans tout ça ? A 21 ans, le Vosgien multipliait les bons résultats et montait en puissance mais il n'appartenait pas encore au gratin de la discipline. C'est peu dire qu'il y est entré depuis.

Malgré la forme qu'il affichait déjà à l'époque (4e à Zagreb, 2e à Adelboden), sa victoire à Wengen faisait quand même office de sensation. Parce qu'il n'avait que 21 ans. Parce qu'il battait alors le maître de la discipline, Marcel Hirscher. Parce qu'aucun Français ne s'était imposé dans la discipline depuis cinq ans. Mais Noël n'avait que faire de tout ça. Sa place était avec les meilleurs mondiaux et c'est peu dire qu'il en fait désormais partie. Sur l'année écoulée, c'est même clairement le meilleur slalomeur du monde.

De zéro à parfois trop de pression

Même si lui refuse de porter cette étiquette. "Il n’y a pas d’étiquette à mettre à quelqu’un, affirmait-il sur notre site en début de saison. Et la densité en slalom est plus importante que jamais, encore plus maintenant vu qu’Hirscher n’est plus là. Je me sens comme un des outsiders même si, au regard de la saison dernière, je suis de ceux qui sont les mieux armés". Sur la période, personne n'a plus gagné que lui en Coupe du monde. Il a même gagné deux fois plus que n'importe lequel de ses concurrents. Avec 4 succès, il devance largement Daniel Yule, unique autre skieur à s'être imposé deux fois.

Forcément, avec ses performances folles, son statut aussi a changé. Fini, l'espoir que tout le monde suivait sans qu'aucune attente ne pèse véritablement sur ses épaules. Aujourd'hui, Clément Noël fait figure de favori à chaque slalom, ses adversaires le craignent - logiquement - et tout le monde s'attend à ce qu'il réponde présent à chaque épreuve. Une pression qui s'est parfois révélée un peu lourde à supporter, à l'image des Mondiaux d'Äre ou, plus récemment à Adelboden, où le Français a craqué dans le mur final en seconde manche. Mais lui assure ne pas ressentir la pression et continuer de skier comme il en a l'habitude. Comme un champion. Et on voit mal pourquoi il en serait différemment à Wengen.

Noël veut imiter Périllat

Car Clément Noël a un lien évident avec cette piste. Pour les résultats qu'il y a réussi bien sûr (23e en 2018, son deuxième slalom dans les points, vainqueur en 2019) mais aussi tout simplement parce que le Français aime le Lauberhorn. "C'est une piste que j'adore", avouait-il l'an passé. Elle semble coller parfaitement aux caractéristiques du Vosgien, avec des changements de rythme qui nécessitent de la réactivité au niveau des pieds. Ce que le Tricolore maitrise à la perfection. S'il reste sur une sortie de piste en Suisse, à l'occasion du slalom d'Adelboden dimanche dernier (son deuxième abandon de la saison après Val d'Isère), Noël n'espère qu'une chose à Wengen : être le plus rapide et conserver son titre, une situation qu'il n'a encore jamais connue mais qui va lui être familière dans les semaines à venir (Wengen, Kitzbühel, finales).

Il serait alors le premier à le réussir sur le Lauberhorn depuis Henrik Kristoffersen (2016 et 2017), l'un de ses grands adversaires encore ce dimanche. Il deviendrait aussi le cinquième Français à s'imposer à deux reprises à Wengen, après Guy Périllat (six succès entre 1961 et 1966), Jean-Claude Killy (descente + slalom en 1967), Jean-Baptiste Grange (slalom + combiné en 2008) et Alexis Pinturault (combiné en 2013 et slalom en 2014), sur une piste sur laquelle les Bleus ne se sont imposés qu'à six reprises depuis vingt ans, en 68 épreuves. Il deviendrait surtout le premier Tricolore à s'imposer deux années de suite à Wengen depuis Guy Périllat, en 1965 puis 1966. Et dire qu'il y a un an, il ne s'était encore jamais imposé en Coupe du monde…