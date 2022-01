La question se posait forcément depuis la veille et la course dames mais les conditions du jour ont facilité la décision des organisateurs. Après un premier report du départ de 15 minutes, le slalom messieurs de Zagreb a finalement été annulé, en raison du brouillard qui recouvrait la piste croate mais également de l’état de celle-ci, très cassée sur le bas après la course d’hier. Des circonstances qui ont vite poussé les organisateurs à se résoudre à l’inéluctable.

Il faudra patienter pour connaitre le successeur de l’Allemand Linus Strasser, vainqueur à Zagreb en janvier 2021. Si mardi, les feuilles et le vent n’avaient pas empêché la tenue du slalom dames, dans des conditions extrêmement compliquées et à la limite du praticable, déjà, le slalom messieurs n’a lui pas résisté. Alors que la piste posait déjà question après la course des filles, avec un bas de parcours en très mauvais état, le brouillard est venu s’ajouter aux maux de tête des organisateurs. Et ceux-ci ont fini par se rendre à l’évidence que la course ne pouvait avoir lieu dans de telles conditions.

Reste maintenant à savoir si le slalom sera replacé plus tard dans le calendrier... ou dès jeudi, à Zagreb ! La décision n'a pas encore été pris par la FIS mais celle-ci n'exclue pas encore de faire disputer ce slalom en Croatie, avec un jour de retard. Pas forcément idéal à quelques jours du week-end en Suisse, à Adelboden. Mais les trous dans le calendrier se font de plus en plus rares... Selon nos dernières informations, la tendance serait bel et bien à un report à ce jeudi, à des horaires encore plus tardives.

