Avantage Petra Vlhova. Ce mardi matin, sur une piste crasse jonchée de feuilles mortes et balayée par le vent, la Slovaque a signé le meilleur temps de la 1re manche du slalom de Zagreb. Tirant profit de son dossard 1, elle a repoussé sa première rivale, Mikaela Shiffrin, à 64 centièmes. Un bel avantage avant la deuxième manche prévue à 16h05. La Suissesse Wendy Holdener complète le podium provisoire (+0”81), juste devant la Suédoise Anna Swenn-Larsson (+0”84).

Ad

Plus que jamais, il fallait avoir de la chance au tirage au sort pour espérer jouer tout devant. Ce fut le cas de Vlhova, qui a hérité du meilleur dossard possible et pris une belle option pour signer une 4e victoire en slalom cet hiver. Shiffrin n’a pas pu en dire autant avec son dossard 7. Tout juste remise du covid-19, de retour à la compétition après avoir été forfait à Lienz, l’Américaine a néanmoins limité les dégâts vu les circonstances. Mais il lui faudra lui sortir le très grand jeu, en 2nde manche, pour espérer venir à bout de Vlhova.

Zagreb Hirscher, roi de Croatie : revivez les 5 victoires de l'Autrichien à Zagreb IL Y A 3 HEURES

Malgré son dossard 7, Shiffrin a plutôt limité la casse sur Vlhova : sa 1re manche

Noens aux portes du top 10

Dossard 19, Nastasia Noens s'est montrée excellente sur le haut du tracé (en avance au 1er inter, 6e temps au 2e inter) avant de plutôt bien limiter la casse sur le bas. Elle se hisse à la 11e place provisoire (+2”53), à cinq centièmes seulement du top 10. La Française, 19e à Killington fin novembre, est bien partie pour signer son meilleur résultat de l’hiver.