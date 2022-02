Et 1, et 2, et 3 médailles d’or pour Therese Johaug à Pékin. Grande favorite de la dernière épreuve de la quinzaine olympique en ski de fond, le 30 km libre, la Norvégienne a survolé la course de bout en bout pour parachever les derniers Jeux de sa carrière de la meilleure manière. Tranquille, le drapeau de son pays à la main, elle a franchi la ligne d’arrivée en 1h24'54", soit avec 1'43"3 d’avance sur sa plus proche poursuivante, l’Américaine Jessie Diggins.

Ad

Partie seule en tête dès le tiers de la course, Johaug n'a plus été revue et offre à la Norvège son 16e titre de ces JO de Pékin. La Norvégienne rejoint le cercle très fermé des triples champions olympiques dans ces Jeux aux côtés d'un autre fondeur, le Russe Alexander Bolshunov, de la biathlète norvégienne Marte Roeiseland et de la patineuse de vitesse néerlandaise Irene Schouten, derrière le seul quatre fois titré à Pékin, le Norvégien Johannes Boe en biathlon. Mais il ne s'agit "que" de la sixième médaille de la carrière de la Norvégienne, privée des JO 2018 à Pyeongchang en raison d'un contrôle positif aux stéroïdes (imputé à un baume à lèvres) sanctionné de 18 mois de suspension par le Tribunal arbitral du sport.

Pékin 2022 La moisson d'or de Johaug continue 10/02/2022 À 09:44

Présente dans le quatuor de tête qui s'était détachée dans le premier tiers de course, la Française Delphine Claudel a espéré jusqu’au bout accrocher une place sur le podium. Elle s’est finalement classée à une belle 7e place, à 2 minutes et 40 secondes de Johaug, et dans le peloton pour la médaille de bronze. Celle-ci est revenue à la Finlandaise Kerttu Niskanen au prix d'un dénouement fou. La Suédoise Ebba Andersson s'est complètement effondrée après avoir été sur le podium virtuel toute la course durant, avant de craquer dans le dernier kilomètre.

Incroyable lutte pour la 3e place : sur le podium pendant 29km, Andersson craque sur la fin

Pékin 2022 Incroyable lutte pour la 3e place : sur le podium pendant 29km, Andersson craque sur la fin IL Y A 31 MINUTES