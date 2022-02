Et de trois titres à pékin pour Alexander Bolshunov. Le Russe a décroché, sur un 50km réduit à 30, une cinquième médaille en cinq épreuves à Pékin, en devançant son compatriote Ivan Yakimushkin et le Norvégien Simen Krüger, arrivé en Chine moins d'une semaine plus tôt car positif au Covid-19. Le meilleur Français, Clément Parisse, s'est classé septième. Cette ultime épreuve couronne "Sasha" Boshunov, qui a placé une attaque fatale dans le dernier kilomètre, comme le roi de ces Jeux en ski de fond. Cette mass-start, raccourcie de 20 km, devait départager le Russe de la star norvégienne Johannes Klaebo, puisque les deux affichaient exactement le même bilan dans ces Jeux avant le départ : deux titres, une médaille d'argent et une de bronze.

Mais le Norvégien, 25 ans comme Bolshunov, a abandonné après l'heure de course. Le quintuple champion olympique, entre 2018 et 2022, avait déjà lâché prise et les rafales de vent polaire (-20 degrés Celsius ressentis) n'incitaient pas à la persévérance. Plus à l'aise sur de courtes distances, il a quitté le stade paire de ski à la main. La prochaine édition des Jeux à Milan-Cortina promet un nouveau duel entre les deux. Si Klaebo pourra aller chercher le record de 8 titres olympiques aux Jeux co-détenu par Marit Björgen, Björn Daehlie et Ole Einar Bjoerndalen, le Russe pourra poursuivre sa série folle. Bolshunov s'est hissé sur tous les podiums olympiques des courses dont il a pris le départ, que ce soit en 2018 ou 2022, et compte donc neuf médailles en neuf épreuves.

Distancé, Klaebo a mis la flèche

Au-delà du nonuple médaillé, le Comité olympique russe (la Russie étant suspendue pour dopage institutionnel) exerce sa suprématie sur le ski de fond dans ces Jeux olympiques de Pékin. Il place quatre fondeurs dans le top-6 samedi et avec l'argent d'Ivan Yakimushkin, compte onze médailles en attendant l'ultime course féminine dimanche. Souvent à l'avant où ils ont placé plusieurs accélérations, les Français Clément Parisse et Maurice Manificat, ont fini par craquer dans les cinq derniers kilomètres et se sont classés respectivement 7e et 10e.

