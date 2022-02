Elles ont assumé leur statut. Seize ans après leur dernier titre, les Russes ont remporté l’or olympique du relais 4 x 5 kilomètres féminin au bout de 53’41 d’efforts et d’une grande lutte avec l’étonnante Allemagne.

Ad

Les fondeuses germaniques, outsiders, ont pensé créer la surprise jusque dans le dernier relais, Sofie Krehl tenant la dragée haute à Veronika Stepanova avant de céder. Grande favorite, la Suède complète finalement le podium grâce à un bel effort de Jonna Sundling devant la Finlande, tandis que la France a pris la 12e position, à 5 minutes et 22 secondes de la tête.

Pékin 2022 Stepanova conclut en solitaire pour les Russes, la Suède arrache le podium au finish IL Y A 4 HEURES

Tout s’est joué dans le premier relais, que ce soit pour les deux premières places ou pour la position des Françaises. En quête d’expérience, avec la farouche volonté de faire mieux qu’en Corée du Sud (12e sur 14 à Pyeongchang), elles ont mal débuté la course. Très rapidement décrochée, Léna Quintin s’est retrouvée dans les traces de l’Italie et a passé la main à Delphine Claudel en 16e position, derrière le Kazakhstan.

Les Bleues comme à Pyeonchang

Devant, un mano a mano s’était déjà instauré entre la Russie et l’Allemagne, deux nations très bien équipées en termes de skis. Un écart de 12 secondes avec le Japon, troisième, était initié dès le 5e kilomètre. Il se creusait progressivement, atteignant même 24,7 secondes au pointage des 7,5km.

Russes et Allemandes se partageaient la tête et la perspective de voir les Germaniques sur la plus haute marche du podium prenait plus de consistance lorsque Victoria Carl a passé le relais à Sofie Krehl, dernière partante, avec un écart de 5 secondes. C’était sans compter sur le solide retour de Stepanova qui, en franchissant la ligne d’arrivée avec 18,2 secondes d’avance, a offert le titre au Comité Olympique russe 16 ans après le dernier en relais 4 x 5 kilomètres du ski de fond.

Un final haletant a opposé la Suède et la Finlande pour le gain de la troisième place, obtenue in extremis par Sundling (54'01''7). A noter la belle performance des Chinoises, qui ferment le Top 10 en 57'49''7. Les Tricolores, quant à elles, ont atteint la même position qu'en 2018, à savoir une 12e position (59'03''9), intercalées entre le Japon et la République tchèque.

Pékin 2022 Un bon départ et de grands pas sur les skis : les clés pour performer sur le ski de fond IL Y A 5 HEURES