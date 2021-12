Le fondeur français Maurice Manificat, qui s'est blessé à l'entraînement, doit déclarer forfait pour le Tour de ski qui débute mardi, a annoncé lundi la fédération française de ski (FFS).

"Suite à une chute sur plaque de glace lors d'un entraînement ce week-end, Maurice Manificat ne pourra s'exprimer convenablement sur le Tour de Ski. Mis au repos, et dans l'attente d'examens complémentaires, le Tricolore est donc forfait pour les 3 prochaines étapes du Tour", écrit sur Twitter la FFS sans apporter, pour l'heure, plus de précisions.

Triple médaillé olympique en relais, le leader du ski de fond tricolore, âgé de 35 ans, avait terminé 2e de l'épreuve l'hiver dernier. Le Tour de ski est constitué cette année de six courses en huit jours réparties sur trois étapes (Lenzerheide, Oberstdorf, Val di Fiemme) entre la Suisse, l'Allemagne et l'Italie, avec un classement général établi à l'addition de temps de chaque course, aux formats différents.

Manificat n'a disputé que trois compétitions en Coupe du monde cet hiver avec pour meilleur résultat une 8e place sur le 15 km libre de Davos (Suisse) le 12 décembre. Il devrait disputer à Pékin ses quatrièmes Jeux olympiques dans un peu plus d'un mois (4-20 février).

