Les consultants Eurosport l'ont répété à plusieurs reprises : "on veut un thriller parce que ce sont deux joueurs fantastiques…" Si elle a débuté par un semblant de cavalier seul de la part de Ronnie O'Sullivan, la finale a pris un autre virage en fin de session avec un Judd Trump quelque peu retrouvé. Bousculé, le champion du monde 2019 s'est offert les deux dernières frames pour recoller avec son aîné (5-3).

Mené au score après la frame d'ouverture, O'Sullivan a vite fait démarrer la machine pour empocher les cinq frames suivantes. Avant de caler dans les deux dernières manches de l'après-midi, partant à la faute et bien gêné par un jeu quelque peu retrouvé pour Judd Trump. Avec un peu de chance en prime pour ce dernier.

Ad

Loin d'être clinique sur le jeu longue distance avec un taux de réussite proche des 30% de réussite, Judd Trump devra toutefois élever son niveau de jeu s'il veut espérer titiller "The Rocket" dans la durée. "The Ace in the Pack" a réussi à sortir quelques coups de génie de derrière les fagots pour rester au contact.

Championnat du Monde Sen-sa-tio-nnel ! Le coup de la finale signé O'Sullivan IL Y A UNE HEURE

Cette si rocambolesque quatrième frame…

C'est bien Ronnie O'Sullivan qui a dicté le tempo pendant une (très) grande partie de cette première session. Avec deux superbes centuries au compteur, ses 200e et 201e au Crucible Theatre, le sextuple champion du monde a longtemps étouffé son adversaire.

Et la quatrième frame, juste avant la pause, a sonné comme un mini coup de massue pour Judd Trump. Après une sacrée bataille de nerfs, couplée à un petit imbroglio sur la "cue ball" en début de manche, tout s'est joué sur la bille noire alors que le score était de 66 partout. Un premier tournant dans cette finale qui a tourné à l'avantage de O'Sullivan qui en a profité pour signer l'un, si ce n'est déjà le coup de la finale. Avant que le "Juddernaut" ne se rebelle pour rester en vie dans cette finale.

A l'arrivée, c'est Ronnie O'Sullivan qui mène pour l'instant les débats. Le réveil de Trump en fin de session a rajouté un peu de sel à une rencontre qui tournait jusqu'ici à la démonstration. Et comme le dit Alan McManus, le consultant d'Eurosport UK, "on peut être rassuré que Judd ait gagné les deux dernières frames, ce n'est pas le même match…" Rendez-vous ce soir 20h pour une deuxième session qui s'annonce encore très riche, forcément.

Quand O'Sullivan n'est pas content : Cinq minutes de discussion pour replacer la blanche

Championnat du Monde Quand O'Sullivan n'est pas content : Cinq minutes de discussion pour replacer la blanche IL Y A 2 HEURES