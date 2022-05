Certaines personnes vont mal dormir de l'autre côté de la Manche. Judd Trump, d'abord. Martyrisé par un Ronnie O'Sullivan étourdissant dimanche lors des deux premières sessions de la finale du Championnat du monde, il a sérieusement compromis ses chances d'entrer dans le cercle des multiples vainqueurs au Crucible. Puis il y a ceux qui ont acheté un billet pour la session finale, prévue lundi soir. Ils pensaient assister au dénouement du match le plus important de la saison. Ils vont peut-être devoir trouver un plan B.

Ad

Au vu du scénario de cette première moitié de finale, rien ne dit que tout ne sera pas terminé dès lundi après-midi. Si Ronnie O'Sullivan remporte six des huit frames au menu, l'affaire sera pliée. C'est tout sauf impossible puisque le numéro un mondial a claqué dimanche soir un 7-2 sur le bec de son rival. L'objectif, pour Judd Trump, au moins à court terme, n'est plus de lorgner le trophée, mais d'essayer de survivre suffisamment longtemps pour être à la table lundi soir.

Championnat du Monde La masterclass continue : O'Sullivan file vers le septième ciel IL Y A 3 HEURES

A quoi pense Judd Trump en passant devant le portrait de Ronnie O'Sullivan ? Crédit: Getty Images

Equation à eux inconnues

Ce n'est jamais terminé en snooker, et Trump lui-même est bien placé pour le savoir. Il n'a pas besoin de se plonger dans les livres d'histoire pour cela. Pas plus tard que samedi, le "Juddernaut" a mené... 12-5 face à Mark Williams en demi-finale. Et s'il a fini par s'en sortir (17-16), il a tout de même été tout près de perdre puisqu'il a été mené 16-15. Comme il y a, en prime, une frame de plus à gagner en finale, ses chances, bien que minces, existent toujours. Voilà pour la théorie.

Dans la pratique, pour que ce scénario puisse se réaliser, il aura besoin d'une double condition. La première dépend de lui : Trump ne peut pas continuer à traverser cette finale comme un fantôme. Dimanche soir, en dehors de quelques empochages remarquables sur du jeu long, il a manqué de tout. Mais il devra aussi croiser les doigts pour que Ronnie O'Sullivan se liquéfie.

Des deux inconnues de cette équation, on ne sait laquelle est la plus improbable. D'une constance presque totale, "The Rocket" avance de façon toujours aussi imperturbable vers le titre. Son sacre semble presque avoir quelque chose d'inéluctable. Il a balayé tous ses adversaires depuis le début de cette quinzaine du Crucible. 10-5 contre David Gilbert. 13-4 contre le pauvre Mark Allen. 13-5 face à Stephen Maguire. Puis 17-11 face à une autre légende, John Higgins. A chaque fois, le même refrain : il n'y a personne en face. Ou personne ne peut suivre le rythme face à cet O'Sullivan-là. Les deux jugements peuvent détenir leur part de vérité.

Le century pour conclure une frame rondement menée : O'Sullivan continue sa marche en avant

Il a joué 14 frames de plus que O'Sullivan

Judd Trump est pour le moment dominé dans toutes les catégories. Le total de points (1212 contre 629), le taux d'empochage (94% contre 84%), les "long pot" (65% contre 55%) et même la réussite sur les safeties (le jeu de défense, 79% contre 78%), même si la marge est beaucoup plus ténue. Le champion du monde 2019 a peu de temps pour améliorer drastiquement ses statistiques, donc son jeu. Mais on peut se demander si le temps passé à la table ne pèse pas trop lourd. Si O'Sullivan s'est promené au Crucible comme dans un champ de fleurs, Trump n'a pas eu le temps de flâner. Il a joué 14 frames de plus que le Rocket avant cette finale. C'est énorme.

Samedi, il a puisé très loin émotionnellement et nerveusement pour survivre au retour d'enfer de Mark Williams. Trump a remporté une demie de légende, mais sa grandeur portait peut-être en elle les fruits du manque de souffle de cette finale. "Judd a commis beaucoup trop de fautes, a regretté Shaun Murphy, le finaliste 2021, sur la BBC. La dernière frame de ce soir (dimanche soir, NDLR) était sans doute celle de trop. S'il avait pu être cinq frames derrière Ronnie, ça restait jouable. Là... Il a vraiment besoin d'un miracle." Le premier miracle serait, déjà, que cette finale conserve un intérêt jusqu'au bout. Judd Trump veut encore y croire. Les détenteurs de billets pour lundi soir prient avec lui.

La libération pour Trump : la bleue (en douceur) qui l'envoie en finale

Championnat du Monde Le century pour conclure une frame rondement menée : O'Sullivan continue sa marche en avant IL Y A 4 HEURES