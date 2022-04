Beaucoup de choses ont changé en un an pour Mark Selby. L'an dernier, il triomphait pour la quatrième fois au Crucible. Depuis, il n'a plus disputé la moindre finale. Au mois de février, l'Anglais s'est ouvert de ses difficultés sur le plan de la santé mentale et il a commencé à travailler avec un psychologue. Lassé de snooker, il s'est peu entraîné avant ces Championnats du monde 2022 afin de préserver un minimum de fraîcheur. S'il ne savait donc pas trop où il allait, le "Jester from Leicester" a assuré l'essentiel samedi.

Vainqueur de Jamie Jones sur le score de 10 frames à 7, Selby est le premier à valider son billet pour les huitièmes de finale. Une bonne chose de faite, même si tout n'a pas été parfait, loin s'en faut. Néanmoins, il n'aura été mené qu'une seule fois samedi, à l'issue de la toute première manche. Il a ensuite pris le contrôle du score et ne l'a plus lâché, virant avec un avantage de trois frames à l'issue de la session matinale (6-3). Un écart que l'on allait retrouver en fin de soirée.

Du repos avant le huitième

Reste que le numéro 2 mondial, s'il a signé un superbe century de 137 points, s'est parfois compliqué la vie, notamment lors d'une session nocturne où le quadruple champion du monde a mené 8-3 et eu l'opportunité de s'offrir une manche de match dès la 13e frame. Mais en raflant la mise sur le fil sur une bille noire décisive, Jamie Jones, qui a eu le mérite de s'accrocher jusqu'au bout, a prolongé le suspense, revenant à 8-6. Mais même face à un Selby parfois hésitant, on ne l'a jamais senti en mesure de renverser la table.

"Je n'ai pas de très grandes attentes. Ce serait une grosse déception de ne pas franchir le premier tour, mais je ne veux pas regarder trop loin. Je vais prendre session après session", avait annoncé le tenant du titre vendredi lors du media day. Au moins a-t-il franchi la première marche. En huitièmes de finale, Mark Selby sera opposé au vainqueur de la rencontre entre le Chinois Yan Bingtao et l'Anglais Chris Wakelin, qui débutera... mardi. Selby va donc bénéficier d'un repos prolongé avant la prochaine échéance.

Les matches à suivre dimanche

Session du matin (11h)

Anthony McGill - Liam Highfield (0-0)

Zhao Xintong - Jamie Clarke (7-3)

Session de l'après-midi (15h30)

Ronnie O'Sullivan - David Gilbert (6-3)

Mark Williams - Michael White (0-0)

Session du soir (20h)

Barry Hawkins - Jackson Page (3-6)

Shaun Murphy - Stephen Maguire (2-6)

