Quel changement de momentum. Au fond du seau hier soir après deux sessions cataclysmiques ou presque, Trump est de retour dans la course dans cette finale. Et c'est peu dire. Mené 12-5 hier soir, le champion du monde 2019 a signé une troisième session de gala avec six frames remportées et deux concédées pour revenir à trois frames de O'Sullivan (11-14).

Le "Juddernaut" devait impérativement relever la tête ce lundi après-midi au risque de laisser voir "The Rocket" s'envoler définitivement. Trump a fait bien plus que de la résistance. C'est même lui qui a pris l'ascendant psychologique et technique autour de la table. Car la confiance est bel et bien de retour pour le natif de Bristol.

Terminés les erreurs et les cadeaux offerts à O'Sullivan. Cet après-midi, Trump a retrouvé ses standards habituels. "C'était une session fantastique pour Judd. Il devait vraiment jouer à son meilleur niveau, il l'a fait", a soufflé l'ancien joueur Alan McManus dans le studio Eurosport après la rencontre.

Avec un jeu longue distance retrouvé remonté autour des 50% de moyenne, une palette offensive beaucoup plus maîtrisée, le numéro 4 mondial n'a laissé que peu d'opportunités à son adversaire de le punir. Loin, très loin de ce que l'on a vu hier.

La fusée O'Sullivan en délicatesse

Pourtant parfaitement lancé hier, plus chrirugical que jamais pour profiter des erreurs de son cadet, le numéro 1 mondial a quelque peu bafouillé son snooker. O'Sullivan est moins souverain, moins clinique, plus hésitant. Malgré quelques recovery shots (coups de replacement) de très belle facture et une explosivité naturelle sur certaines séquences, le sextuple champion du monde a peiné à construire des breaks. Plus surprenant encore, O'Sullivan a surpris avec des ratés inhabituels.

Un century pour lancer sa remontée : Trump a démarré pied au plancher

Ce scénario a en tout cas de quoi ravir les suiveurs. Avec une partie totalement relancée, ou presque, cette ultime session du Championnat du monde s'annonce épique comme le sous-entend Alan McManus. "Ronnie doit être bien content d'avoir trois heures pour souffler car là, c'était très dur pour lui. Judd ne l'a pas laissé respirer et il ne va pas s'arrêter."

The Rocket sera encore bousculé ce soir. Comme cet après-midi. Il va falloir avoir les nerfs solides pour O'Sullivan pour aller décrocher une septième couronne. Car Trump est bien déterminé à réaliser ce qui semblait encore impossible hier.

