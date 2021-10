A une semaine du coup d'envoi de l'Open d'Angleterre, tournoi qu'il avait remporté en 2017, Ronnie O'Sullivan a livré un constat lucide sur le niveau actuel du circuit mondial, mais aussi sur ses performances, en dents de scie depuis son dernier titre au championnat du monde, à l'automne 2020. Une situation qui ne semble pas alarmer le champion anglais, qui préfère mettre en avant sa longévité, alors qu'il s'apprête à fêter ses trente ans de carrière en 2022.

Selon The Rocket, l'élite du snooker mondial serait aujourd'hui scindée en deux divisions dominantes, comme il l'a présentée à nos confrères d'Eurosport UK : "Je réduirais probablement le top niveau du snooker mondial à deux divisions maintenant." Le joueur de 45 ans s'est d'ailleurs classé dans la deuxième, avec deux autres collègues à classer parmi les légendes du jeu : John Higgins et Mark Williams.

Une catégorie XXL à laquelle n'appartiennent pourtant pas Judd Trump, Mark Selby et Neil Robertson, que Ronnie O'Sullivan classe parmi ce qui se fait de mieux actuellement. "Je pense que Selby, Trump et probablement Robertson… On peut dire que ce sont les trois meilleurs joueurs du circuit. Je pense qu'en dehors d'eux, vous pouvez mettre John Higgins et Mark Williams, à part et ce, juste à cause de notre âge", a esquissé le sextuple champion du monde.

Le modèle Nadal/Federer pour la triplette Higgins/Williams/O'Sullivan

Pour O'Sullivan, si les trois "jeunes" dominent à ce point le circuit, la fraîcheur et les années y jouent forcément un rôle. "A mon âge maintenant, si je gagne un tournoi et que je donne tout pour y parvenir, il me faut trois ou quatre jours juste pour récupérer à nouveau pour pouvoir repartir. Alors qu'il y a sept ou huit ans voire quelques années en arrière encore, je pouvais gagner le championnat du monde et me réveiller le lendemain en me disant : 'J'y retourne dès que je peux'.

Cependant, Higgins, Williams et O'Sullivan continuent de courir et de s'affirmer comme des candidats solides à chaque tournoi. Et The Rocket n'hésite pas à comparer le trio qu'il forme avec John Higgins et Mark Williams avec les deux légendes du tennis Roger Federer et Rafael Nadal. "On a été bons en quelque sorte, parce que nous venons de cette époque spéciale. On est un peu comme Federer et Nadal : on a beau être vieux, on peut jouer à 70% de nos capacités et être toujours performants. Je pense que notre âge nous aide en ce moment, mais je ne sais pas combien de temps cela peut encore durer."

Mais le joueur de 45 ans reste lucide. "Vous savez, plus vous vieillissez, moins vous avez de capacités à vous concentrer ou à performer dans la durée. Je pense donc que ces trois-là (ndlr : Selby, Trump et Robertson) sont à un tout autre niveau. Je les mets à part juste à cause de leur âge, pas à cause de leur capacité à jouer, mais juste parce qu'ils sont capables de se concentrer et de récupérer match après match, bien mieux que (Mark) Williams, (John) Higgins ou moi le ferions. Une fois que vous atteignez 43 ou 44 ans, cela devient beaucoup plus difficile, c'est certain."

La Triple couronne ou rien ?

En marge de l'Open d'Angleterre, O'Sullivan a également évoqué les tournois qui comptent vraiment pour lui, notamment ceux de la Triple couronne. Le natif de Wordsley a clairement indiqué que le Championnat du monde restait le summum et valait "cinq événements médiocres" dans son esprit.

"Les tournois de la triple couronne, ce sont les trois grands tournois (ndlr : le championnat du Royaume-Uni, le championnat du monde et le Masters), c'est là qu'il y a le plus de pression. C'est là que les meilleurs joueurs s'épanouissent généralement et ils ne changent jamais, un peu comme les Masters de golf et ses quatre majeurs. Vous pouvez toujours juger Jack Nicklaus et Tiger Woods à cause du nombre de majeurs qu'ils ont disputé et surtout remporté", a lancé The Rocket.

Pour le sextuple champion du monde, le championnat du monde fait définitivement office de référence ultime. "Je prendrais probablement un titre mondial plutôt que cinq épreuves médiocres parce que le championnat du monde est le meilleur de tous." Avant d'enfoncer le clou en prenant l'exemple des joueurs de la première division, précédémment cités. "Judd (Trump) échangerait n'importe quel tournoi avec Selby parce que le championnat du monde est celui que tout le monde veut gagner. Et je sais qu'il le ferait !"

L'Open d'Angleterre qui débute la semaine prochaine sera une belle préparation avant le Championnat du Royaume-Uni, premier rendez-vous 2021-2022 de la Triple couronne, qui débute le 23 novembre prochain.